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Общество

В Пензе незаметно закрыли новогоднюю кампанию

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Официальное закрытие новогодней кампании и домика Деда Мороза, которое было назначено на вторник, 14 января, прошло для пензенцев незамеченным.

В Пензе незаметно закрыли новогоднюю кампанию

Мероприятие должно было состояться на площади Ленина в 15:00.

Посмотреть на церемонию и поучаствовать в ней горожане не пришли: зрителей было около 10 человек. В итоге мероприятие ограничилось вручением благодарственных писем Дедам Морозам, Снегурочкам и другим сказочным персонажам, после чего закрыли домик главного новогоднего волшебника, где дети могли прочитать ему стихи и получить конфеты.

В Пензе незаметно закрыли новогоднюю кампанию

Церемония завершения новогодней кампании никогда не бывала в Пензе особенно многолюдной, тем не менее обычно артисты на прощание танцевали с горожанами у главной елки и пели со сцены.

С 20 января должны начать демонтаж 25-метровой елки, установленной на площади Ленина. На эти цели потратят 996 227 рублей. Согласно договору, завершить работы должны до 7 февраля, но срок могут изменить из-за погоды.

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