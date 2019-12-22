22.12.2019 | 12:43

Оставшиеся работы по реконструкции набережной реки Суры в Пензе займут как минимум два года. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин в пятницу, 20 декабря.

«Закончено три этапа из пяти планируемых. В 2020 году наша основная задача - выкупить частные земельные участки и строения, оставшиеся в той части, которая сейчас не исполнена в граните. Там 19 домов, из них двое (владельцев. - Прим. ред.) в настоящий момент согласны на выкуп, с остальными мы находимся в процедуре судебного урегулирования стоимости выкупа этих участков», - рассказал мэр.

Он пояснил, что, когда вопрос решится, нужно будет переложить магистральный водопровод диаметром 1 000 мм и реконструировать коллектор ливневой канализации.

«Только после этого мы закончим последний этап реконструкции той части, которая между улицей Урицкого и непосредственно створом набережной, что сейчас исполнена в граните. По нашим оценкам, вся эта работа займет не меньше двух лет точно. Это достаточно дорогостоящие мероприятия», - пояснил Лузгин.

«В этой зоне будут располагаться и малые архитектурные формы, и спортивные площадки, и летние кафе. Набережная будет живая в этой части. В нижней части, там, где сейчас парковка в створе улицы Урицкого, предполагается построить скейт-парк», - добавил мэр.

Что касается территории от подвесного моста до ресторана «Бочка», то там предполагается общественно-деловая застройка, то есть открытых пространств не будет.

«Сейчас там находятся частные домовладения, наложен запрет на новое строительство и ввод жилых домов. Либо мы, либо частный инвестор будет вынужден идти через процедуру выкупа. С учетом аппетитов наших домовладельцев это может растянуться еще на несколько лет», - констатировал глава администрации города.

Зашла речь и про противоположную сторону реки. Четкой концепции ее развития пока нет, планы самые разные.

«Мы в ближайшее время начнем вести проектные работы. Есть несколько концепций, они диаметрально разные. Есть предложение архитекторов перенести дорогу от улицы Злобина ближе к железной дороге, чтобы она сразу после Измайловского путепровода уходила резко направо, а здесь сделать жилую застройку с выходом непосредственно к воде.

Есть предложение всю эту часть оставлять открытой и делать общественные пространства с двух сторон. Пока мы находимся на этапе целеполагания. Кто будет инвестор, который захочет вкладываться в строительство, будет ли вообще этот инвестор, неизвестно», - заключил Андрей Лузгин.