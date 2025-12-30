Общество

В женскую консультацию Кузнецка купили российский УЗ-сканер

В женскую консультацию Кузнецкой детской центральной районной больницы поступила система ультразвуковой визуализации РуСкан 65, сообщили в областном правительстве. Ее стоимость - около 7 млн рублей.

«Современный диагностический аппарат российского производства обеспечивает высокую точность и своевременность медицинских исследований, что повышает качество оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и беременным пациенткам», - отметила главный врач больницы Галина Дерябина.

У сканера есть несколько режимов: для детальной визуализации структур, для оценки динамики движения тканей, спектральный PW-допплер для оценки кровотока, панорамные обзоры больших областей, 3D-визуализация, эластография (исследуется жесткость и эластичность тканей).

Новая женская консультация открылась в поликлинике Кузнецкой детской центральной районной больницы 17 декабря. Здесь работает дневной гинекологический стационар, оборудованы кабинеты акушеров-гинекологов, УЗИ и кардиотокографии, медико-социальной помощи, процедурная.

Медучреждение рассчитано на обслуживание более чем 7 тысяч жительниц Кузнецкого района.

Источник — фото областного минздрава
