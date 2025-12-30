В женскую консультацию Кузнецка купили российский УЗ-сканер

В женскую консультацию Кузнецкой детской центральной районной больницы поступила система ультразвуковой визуализации РуСкан 65, сообщили в областном правительстве. Ее стоимость - около 7 млн рублей.
«Современный диагностический аппарат российского производства обеспечивает высокую точность и своевременность медицинских исследований, что повышает качество оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и беременным пациенткам», - отметила главный врач больницы Галина Дерябина.
У сканера есть несколько режимов: для детальной визуализации структур, для оценки динамики движения тканей, спектральный PW-допплер для оценки кровотока, панорамные обзоры больших областей, 3D-визуализация, эластография (исследуется жесткость и эластичность тканей).
Новая женская консультация открылась в поликлинике Кузнецкой детской центральной районной больницы 17 декабря. Здесь работает дневной гинекологический стационар, оборудованы кабинеты акушеров-гинекологов, УЗИ и кардиотокографии, медико-социальной помощи, процедурная.
Медучреждение рассчитано на обслуживание более чем 7 тысяч жительниц Кузнецкого района.
Последние новости
- Со станции Чаис вывезли весь загрязненный грунт
- Семьи с детьми получат новую меру поддержки от государства
- Опубликован график работы Соцфонда в праздники в Пензе и Кузнецке
- Определены самые раздражающие моменты Нового года
- В Пензенской области стало больше заболевших ОРВИ и гриппом
- 1 января в Пензе на час перекроют участок улицы Максима Горького
- Назван обязательный состав новогодней аптечки
- Глава города обратился к пензенским автомобилистам с просьбой
- Перечислены наиболее частые причины вызова скорой в Новый год
- В новогоднюю ночь прогнозируются слабые магнитные бури
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!