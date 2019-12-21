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Общество | В Каменке выбрали лучшие работы конкурса «Коррупция глазами детей»

21.12.2019|18:10
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В Каменке подвели итоги конкурса рисунков «Коррупция глазами детей», который организовала межрайонная прокуратура.

«Работы были очень интересные - не просто рисунки, изображающие какие-то коррупционные проявления, а смысловые, можно сказать, сценарные ситуации. Изображались различные ситуации в сфере здравоохранения, безопасности дорожного движения и иные», - сообщил старший помощник каменского межрайонного прокурора Георгий Андриянов.

«Я изобразил ребенка, и в глазах его отображалась коррупция. Я как бы хотел нарисовать, как ребенок это видит своими глазами», - рассказал участник конкурса Илья Серов.

Всего в конкурсе приняли участие более 40 ребят. Каждый из них был отмечен грамотой за подписью каменского межрайонного прокурора.

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Гость|21.12.2019 18:41|

Глазами Павлика Морозова?

Гость|21.12.2019 18:52|

Если бы были правдивые работы,то родителей бы сейчас полиция прессовала.Все знают кто главные коррупционеры в области.

Гость|21.12.2019 18:53|

Нарисуйте набережную,вал,фонтан,цирк, планетарий........

Гость|21.12.2019 18:59|

Это-дурдом!

Пусть маму-папу нарисуют, жирафа, верблюда, лес, реку, море, горы!

Но коррупцию, послушайте, это-дурдом!

В КВН нужно послать или Ивану Урганту?

Гость|21.12.2019 19:01|

Это элемент воспитания патриотизма?

Гость|21.12.2019 19:05|

У кого чего болит , тот о том и говорит. Коррупционеры могут думать только о коррупции.

Имя: Гость
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