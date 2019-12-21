21.12.2019 | 18:10

В Каменке подвели итоги конкурса рисунков «Коррупция глазами детей», который организовала межрайонная прокуратура.

«Работы были очень интересные - не просто рисунки, изображающие какие-то коррупционные проявления, а смысловые, можно сказать, сценарные ситуации. Изображались различные ситуации в сфере здравоохранения, безопасности дорожного движения и иные», - сообщил старший помощник каменского межрайонного прокурора Георгий Андриянов.

«Я изобразил ребенка, и в глазах его отображалась коррупция. Я как бы хотел нарисовать, как ребенок это видит своими глазами», - рассказал участник конкурса Илья Серов.

Всего в конкурсе приняли участие более 40 ребят. Каждый из них был отмечен грамотой за подписью каменского межрайонного прокурора.