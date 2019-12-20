20.12.2019 | 11:15

Лестница, ведущая от улицы Кирова к Спасо-Преображенскому храму, находится в плачевном состоянии. Об этом на прямую линию с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшуюся в пятницу, 20 декабря, в социальной сети «Одноклассники», сообщил житель Пензы.

«Спасибо, что вы видите эти проблемы и подсказываете власти, что их надо решать. В центральной части Пензы мы провели большую работу по благоустройству. Особенно это касается территории у Спасского кафедрального собора и интегрированной в нее улицы Белинского», - напомнил губернатор.

Он также сообщил, что сейчас реконструируется Оборонительный вал и обустраивается лестница, ведущая с улицы Кирова на улицу Белинского, а затем вернулся к обсуждению проблемы.

«Я с вами абсолютно согласен. Эту проблему тоже нужно решать, лестницу, которая в неприглядном состоянии, нужно приводить в порядок. Я дам поручение и областной, и городской архитектуре и муниципальной власти города Пензы, чтобы выехали на место, еще раз посмотрели и сделали проект ремонта этой лестницы. А я финансово поддержу город Пензу», - пообещал он.

О необходимости ремонта лестницы пензенцы говорят не в первый раз. В августе 2019 года гости города не рискнули спуститься к храму из-за ее состояния. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, ступени обледенели настолько, что стали опасными для жизни.