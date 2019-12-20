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Общество | В Пензе приведут в порядок спуск к Спасо-Преображенскому храму

20.12.2019|11:15
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Лестница, ведущая от улицы Кирова к Спасо-Преображенскому храму, находится в плачевном состоянии. Об этом на прямую линию с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшуюся в пятницу, 20 декабря, в социальной сети «Одноклассники», сообщил житель Пензы.

«Спасибо, что вы видите эти проблемы и подсказываете власти, что их надо решать. В центральной части Пензы мы провели большую работу по благоустройству. Особенно это касается территории у Спасского кафедрального собора и интегрированной в нее улицы Белинского», - напомнил губернатор.

Он также сообщил, что сейчас реконструируется Оборонительный вал и обустраивается лестница, ведущая с улицы Кирова на улицу Белинского, а затем вернулся к обсуждению проблемы.

«Я с вами абсолютно согласен. Эту проблему тоже нужно решать, лестницу, которая в неприглядном состоянии, нужно приводить в порядок. Я дам поручение и областной, и городской архитектуре и муниципальной власти города Пензы, чтобы выехали на место, еще раз посмотрели и сделали проект ремонта этой лестницы. А я финансово поддержу город Пензу», - пообещал он.

О необходимости ремонта лестницы пензенцы говорят не в первый раз. В августе 2019 года гости города не рискнули спуститься к храму из-за ее состояния. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, ступени обледенели настолько, что стали опасными для жизни.

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Гость|20.12.2019 11:29|

Благими намерениями вымощена дорога в ад

Гость|20.12.2019 12:15|

Гость писал(a):

Благими намерениями вымощена дорога в ад
+100500

Гость|20.12.2019 12:18|

Может все таки подъем к храму, а если спуск то от храма))) Так, что все дороги ведут в Рим, а у вас ни одной к храму как не изворачивайтесь. Странную лестницу построили, возможно само провидение не дает ходу противоестественному.

Гость|20.12.2019 12:21|

за счет рясобрюхих?

или опять бюджетные деньги на потеху попам будем тратить?

Гость|20.12.2019 12:23|

penzainform.ru писал(a):

мы провели большую работу по благоустройству. Особенно это касается территории у Спасского кафедрального собора и интегрированной в нее улицы Белинского
еще миллиард потратили, на прилегающую территорию к торговому центру ЗАО РПЦ.

Что ж город ничего не делал на площади перед Коллажем?

Или там другие предприниматели?

Гость|20.12.2019 12:25|

penzainform.ru писал(a):

сейчас реконструируется Оборонительный вал
ну плитки и бордюров там точно навалили с запасом.

Работы нет, а плитка уже закуплена.

Гость|20.12.2019 12:26|

Гость писал(a):

ну плитки и бордюров там точно навалили с запасом.
Бордюров много не бывает. Закончится асфальт - можно бордюрную мостовую выложить.

Гость|20.12.2019 12:34|

penzainform.ru писал(a):

гости города не рискнули спуститься к храму из-за ее состояния. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней
на все воля божья

Имя: Гость
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