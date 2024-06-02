Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 июн 2024|12:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 2 июня, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратился горожанин Юрий. Мужчина пожаловался на отсутствие цветников у памятников Пушкина и Лермонтова.

«В этом году, как известно, юбилейная дата: 225-лет со дня рождения Пушкина. Но, по моему мнению, город к дате не готов», - высказался пензенец.

«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

Он побывал в сквере Пушкина и обратил внимание на отсутствие клумбы перед памятником поэту.

«Я помню отлично, какой пышный цветник был здесь к 6 июня, приятно посмотреть, а теперь цветы, видимо, отменили. Вместо них газон в ужасном состоянии. Если город закупает цветы, то где они? Перед зданиями администрации и правительства?» - задал вопрос Юрий.

«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

Также мужчина поделился с редакцией снимками, сделанными у бюста Лермонтову в одноименном сквере. По его словам, место оставило у него очень неприятные впечатления.

«Это запустение. Землю подготовили для высадки цветов, но было это так давно, что всю ее покрыл тополиный пух. Цветов нет, зато трава на загляденье - высокая, густая», - описал Юрий.

«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

Он добавил, что в сквере чувствуется рука коммунальщиков. Например, они высадили цветы у неработающего фонтана.

«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

«А почему Лермонтова обидели? Этого я не понял», - написал мужчина.

«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

Пензенец посетовал, что к знаменательным местам для прогулок, интересным в том числе туристам, относятся так безответственно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте