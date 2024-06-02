«Цветы отменили»: в Пензе не готовы к юбилею Пушкина

02.06.2024 | 10:43

В воскресенье, 2 июня, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратился горожанин Юрий. Мужчина пожаловался на отсутствие цветников у памятников Пушкина и Лермонтова.

«В этом году, как известно, юбилейная дата: 225-лет со дня рождения Пушкина. Но, по моему мнению, город к дате не готов», - высказался пензенец.

Он побывал в сквере Пушкина и обратил внимание на отсутствие клумбы перед памятником поэту.

«Я помню отлично, какой пышный цветник был здесь к 6 июня, приятно посмотреть, а теперь цветы, видимо, отменили. Вместо них газон в ужасном состоянии. Если город закупает цветы, то где они? Перед зданиями администрации и правительства?» - задал вопрос Юрий.

Также мужчина поделился с редакцией снимками, сделанными у бюста Лермонтову в одноименном сквере. По его словам, место оставило у него очень неприятные впечатления.

«Это запустение. Землю подготовили для высадки цветов, но было это так давно, что всю ее покрыл тополиный пух. Цветов нет, зато трава на загляденье - высокая, густая», - описал Юрий.

Он добавил, что в сквере чувствуется рука коммунальщиков. Например, они высадили цветы у неработающего фонтана.

«А почему Лермонтова обидели? Этого я не понял», - написал мужчина.

Пензенец посетовал, что к знаменательным местам для прогулок, интересным в том числе туристам, относятся так безответственно.