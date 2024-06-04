5 июня пензенцев ждет ветреный жаркий день

04.06.2024 | 22:00

В среду, 5 июня, жителей Пензенской области снова ждет жаркая и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем температура воздуха поднимется до +26...+31.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

В Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

5 июня в народном календаре считается днем Левона Огуречника, или Конопляника. Согласно приметам, тусклый свет звезд - к ливням, а быстрое исчезновение росы после дождя - к хорошей погоде.