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Общество | Пензячка попросила губернатора перевести школьников на пятидневку

20.12.2019|11:41
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Вопрос о пятидневных занятиях в школах Пензы подняла мама ученика на прямой линии с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся в пятницу, 20 декабря, в соцсети «Одноклассники».

Горожанка спрашивала, почему кто-то учится пять, а кто-то шесть дней в неделю и нельзя ли перевести всех школьников на пятидневное обучение.

«У меня самого трое внуков ходят в школу. Нагрузка очень-очень серьезная. Так сложилось, что в какой-то школе шестидневное, в какой-то - пятидневное обучение. Школы сами приняли это решение», - развил тему глава региона.

По его словам, перевод всех школьников на пятидневку - вопрос тонкий, его необходимо обсуждать и с учителями, и с родителями, и с учениками.

«Административное решение, принятое мною как губернатором или, скажем, министерством образования, в такой ситуации было бы неправильным. Тем не менее я возьму в работу ваше предложение. Мы обсудим его в министерстве, внесем предложения в школьные родительские комитеты и педагогические коллективы. По итогам обсуждения можно будет принять какое-то решение», - пообещал он.

Источник — фото ok.ru/profile/574457330255
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Гость|20.12.2019 12:05|

Давно пора! В субботу ставят самые простые уроки, типа экологии, труда и т.д....Лучше б детям день отдыха дали.

Гость|20.12.2019 12:08|

Ну тогда в остальные дни +1 урок

Гость|20.12.2019 12:14|

А потом вы будете жаловаться, что много уроков в течение дня

Гость|20.12.2019 12:21|

6й класс. Завтра в расписании 3 урока - литература, ИЗО и физ-ра. Зато сегодня пошли к третьему уроку, по средам - всегда 5 уроков. Ну можно же оптимизировать расписание! Тем более, что больше половины родителей по субботам не работают.

Гость|20.12.2019 12:26|

Дети в субботу должны отдыхать, а не торчать в школе до 14:00, а то и позже

Гость|20.12.2019 12:30|

Гость писал(a):

Дети в субботу должны отдыхать, а не торчать в школе до 14:00, а то и позже
Пральна, крестиком расписываться научились, большего потребителям и обслуге не требуется. Церковно приходская в три класса и достаточно. И главное что бы по просьбе трудящихся.

Гость|20.12.2019 12:38|

Всё из-за того, что кабинетов не хватает на всех. Когда мы учились нас ставили перед выбором или шестидневка или вторая смена.

Гость|20.12.2019 12:52|

В Тюмени пять дней учатся, карантины,из за морозов отдыхают,а так же каникулы полноценные. И дети успевают.

А у нас все наоборот

Имя: Гость
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