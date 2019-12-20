20.12.2019 | 11:41

Вопрос о пятидневных занятиях в школах Пензы подняла мама ученика на прямой линии с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся в пятницу, 20 декабря, в соцсети «Одноклассники».

Горожанка спрашивала, почему кто-то учится пять, а кто-то шесть дней в неделю и нельзя ли перевести всех школьников на пятидневное обучение.

«У меня самого трое внуков ходят в школу. Нагрузка очень-очень серьезная. Так сложилось, что в какой-то школе шестидневное, в какой-то - пятидневное обучение. Школы сами приняли это решение», - развил тему глава региона.

По его словам, перевод всех школьников на пятидневку - вопрос тонкий, его необходимо обсуждать и с учителями, и с родителями, и с учениками.

«Административное решение, принятое мною как губернатором или, скажем, министерством образования, в такой ситуации было бы неправильным. Тем не менее я возьму в работу ваше предложение. Мы обсудим его в министерстве, внесем предложения в школьные родительские комитеты и педагогические коллективы. По итогам обсуждения можно будет принять какое-то решение», - пообещал он.