20.12.2019 | 10:27

Один из вопросов, поступивших на прямую линию с губернатором Иваном Белозерцевым в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря, был задан относительно оформления улиц Пензы.

Горожанин поделился положительными впечатлениям о памятнике «Пензяк толстопятый» и поинтересовался, появятся ли в городе новые объекты того же рода, делающие город неповторимым.

«Я только за то, чтобы появлялись новые арт-объекты. В первую очередь эта инициатива должна исходить от градостроителей и архитекторов. В январе-феврале будет презентован проект подобных объектов по программе развития комфортной среды в областном центре. Может быть, посмотрим также Кузнецк, Сердобск, Нижний Ломов. Но начнем с Пензы», - озвучил планы губернатор.

«Мы обязательно заслушаем предложения и проектные видения по созданию арт-объектов. Они оживляют город, к ним большой интерес», - добавил он.

Памятник «Пензяк толстопятый» был открыт в ноябре 2018 года в центре Пензы, в сквере «Копилка пословиц» на улице Пушкина.

Один из авторов скульптуры, Герман Феоктистов, рассказал, что во время перехода войск Суворова через Альпы почти все солдаты посбивали себе ноги, но пензенские пехотинцы шли как ни в чем не бывало. Полководец заинтересовался феноменом и начал расспрашивать солдат. Оказалось, что пензенские воины носят носки с двойной пяткой. Александр Васильевич воскликнул: «Ну и молодцы, пензяки толстопятые!»