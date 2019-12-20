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Общество | На улицах Пензы появятся новые арт-объекты

20.12.2019|10:27
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Один из вопросов, поступивших на прямую линию с губернатором Иваном Белозерцевым в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря, был задан относительно оформления улиц Пензы.

Горожанин поделился положительными впечатлениям о памятнике «Пензяк толстопятый» и поинтересовался, появятся ли в городе новые объекты того же рода, делающие город неповторимым.

«Я только за то, чтобы появлялись новые арт-объекты. В первую очередь эта инициатива должна исходить от градостроителей и архитекторов. В январе-феврале будет презентован проект подобных объектов по программе развития комфортной среды в областном центре. Может быть, посмотрим также Кузнецк, Сердобск, Нижний Ломов. Но начнем с Пензы», - озвучил планы губернатор.

«Мы обязательно заслушаем предложения и проектные видения по созданию арт-объектов. Они оживляют город, к ним большой интерес», - добавил он.

Памятник «Пензяк толстопятый» был открыт в ноябре 2018 года в центре Пензы, в сквере «Копилка пословиц» на улице Пушкина.

Один из авторов скульптуры, Герман Феоктистов, рассказал, что во время перехода войск Суворова через Альпы почти все солдаты посбивали себе ноги, но пензенские пехотинцы шли как ни в чем не бывало. Полководец заинтересовался феноменом и начал расспрашивать солдат. Оказалось, что пензенские воины носят носки с двойной пяткой. Александр Васильевич воскликнул: «Ну и молодцы, пензяки толстопятые!»

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Гость|20.12.2019 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Герман Феоктистов, рассказал, что во время перехода войск Суворова через Альпы почти все солдаты посбивали себе ноги, но пензенские пехотинцы шли как ни в чем не бывало. Полководец заинтересовался феноменом и начал расспрашивать солдат. Оказалось, что пензенские воины носят носки с двойной пяткой. Александр Васильевич воскликнул: «Ну и молодцы, пензяки толстопятые!»
Все было не так!

Гость|20.12.2019 10:42|

ПИПЕЦ! Людей варят заживо,а у них арт-объекты.

Гость|20.12.2019 10:43|

Мы обязательно заслушаем предложения и проектные видения по созданию арт-объектов. Они оживляют город, к ним большой интерес», - добавил он.

Цирка, интурист...... Не хватает.

Предлагаю начать в каждом районе города строить небоскрёбы на 105 этаже строительство заморозить. Супер объекты будут. Китайцы приезжать толпами будут на туристах казна пополнится.

Гость|20.12.2019 10:44|

Гость писал(a):

Все было не так!
Да? А как ?

Гость|20.12.2019 10:47|

Памятник "Ворующий из казны чиновник" очень не хватает городу.

Гость|20.12.2019 10:48|

penzainform.ru писал(a):

время перехода войск Суворова через Альпы
Это когда Суворов на жопе с горы съехал? Все солдаты сбили ноги потому что армия видимо была голой и босой.

Гость|20.12.2019 10:49|

Гость писал(a):

Цирка, интурист...... Не хватает.
Зря ты так, цирк на плеханова открыли, сходи глянь а то забор подымут снова закроют....

Гость|20.12.2019 10:50|

Гость писал(a):

Памятник "Ворующий из казны чиновник" очень не хватает городу.
Срочно конкурс на лучшую работу. народ оценит такой памятник.

Дмитрий Н. Мотовилов|20.12.2019 10:53|

Надо серьёзно спросить у Германа, с кого он пензяка слепил...

Гость|20.12.2019 10:53|

Глобус верните в первозданный вид, верните надпись: Пролетарии всех стран соединяйтесь. Иначе это вандализм.

Гость|20.12.2019 10:54|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Надо серьёзно спросить у Германа, с кого он пензяка слепил...
Был Шариков проездом.

Гость|20.12.2019 10:56|

Гость писал(a):

народ оценит такой памятник.
Один бордюр вкопать торцом - вот и памятник.

Гость|20.12.2019 10:58|

Гость писал(a):

Памятник "Ворующий из казны чиновник" очень не хватает городу.
Да! Нужно! Отлить с бронзы! И каждый год десяток бездельников там показательно вешать, те кого только заподозрили - рубить руки !

Гость|20.12.2019 11:00|

Да,а что то воры затихли ... что решили делать с печально известной гостиницей у Современника? То они атм не знают где им воровские бизнес инкубаторы открывать ... как поднимать туризм ...

Гость|20.12.2019 11:07|

Гость писал(a):

Да! Нужно! Отлить с бронзы! И каждый год десяток бездельников там показательно вешать, те кого только заподозрили - рубить руки !
Дык...такой памятник на Красной площади уже есть на котором ранее головы рубили. Лобное место, называется.

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Имя: Гость
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