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Общество | Мэр Пензы намекнул на скорые кадровые перестановки

20.12.2019|15:21
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В пятницу, 20 декабря, на пресс-конференции в Центре культуры и досуга мэр Пензы Андрей Лузгин ответил на вопрос о возможных кадровых изменениях в штате администрации.

Он заявил, что находится на посту всего два месяца и считает планирование кадровых перестановок до Нового года нецелесообразным. По его словам, если они и будут, то после праздников.

При этом Андрей Лузгин подчеркнул, что острой необходимости в обновлении руководящего состава нет. Если изменения и будут, то некардинальные.

Андрей Лузгин был избран главой администрации Пензы 25 октября. В своем первом интервью представителям СМИ он заявил, что в кадровой политике, с одной стороны, важна преемственность, с другой - соответствие сотрудников их функциональным целям и задачам.

15 ноября уволился заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин, занимавший эту должность с 2014 года. Он занял пост главного управляющего директора ООО «Горводоканал».

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Гость|20.12.2019 15:43|

Люди живьём варится в кипятке. Каждый день Ильин юрккин день.. Цыгане.. Какая премия?? Помогите лучше семьям погибших в этой коммналной аварии.. Дети остались без отца... Совесть есть хоть чуть чуть

Гость|20.12.2019 15:43|

penzainform.ru писал(a):

Он заявил, что находится на посту всего два месяца и считает планирование кадровых перестановок до Нового года нецелесообразным. По его словам, если они и будут, то после праздников.
Зато за 2 месяца уже премию себе заграбастал ,хотя вообще ничего не сделал.В городе как был бардак во всех сферах,так и остался.

Гость|20.12.2019 15:50|

В отставку вместе со своим "благодетелем".

Имя: Гость
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