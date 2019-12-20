20.12.2019 | 15:21

В пятницу, 20 декабря, на пресс-конференции в Центре культуры и досуга мэр Пензы Андрей Лузгин ответил на вопрос о возможных кадровых изменениях в штате администрации.

Он заявил, что находится на посту всего два месяца и считает планирование кадровых перестановок до Нового года нецелесообразным. По его словам, если они и будут, то после праздников.

При этом Андрей Лузгин подчеркнул, что острой необходимости в обновлении руководящего состава нет. Если изменения и будут, то некардинальные.

Андрей Лузгин был избран главой администрации Пензы 25 октября. В своем первом интервью представителям СМИ он заявил, что в кадровой политике, с одной стороны, важна преемственность, с другой - соответствие сотрудников их функциональным целям и задачам.

15 ноября уволился заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин, занимавший эту должность с 2014 года. Он занял пост главного управляющего директора ООО «Горводоканал».