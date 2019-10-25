25.10.2019 | 12:43

В пятницу, 25 октября, новоизбранный мэр Пензы Андрей Лузгин дал представителям СМИ первое интервью в новом качестве, в котором отметил несколько важных моментов.

Во-первых, городская дума, по его словам, - реально действующий орган, в котором представлены интересы нескольких политических партий. «В споре будет рождаться истина», - добавил Лузгин.

Во-вторых, он рассказал, что стартовым его шагом станет подписание контракта. Это должно произойти в течение пяти дней после избрания.

За данное время Андрей Лузгин, до сих являющийся первым зампредом правительства области, должен передать дела на старом месте работы, чтобы процесс двигался дальше.

В-третьих, заявлено о намерении запустить социологический опрос, чтобы понять приоритеты горожан. Также важнейшими заботами остаются разработка бюджета на 2020 год и подготовка города к зиме.

Что касается кадровой политики, то в ней, по мнению Лузгина, важны преемственность, с одной стороны, и соответствие сотрудников их функциональным целям и задачам - с другой.