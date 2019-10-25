Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.22  |  $  64.09

Политика | Андрей Лузгин дал первое интервью после избрания на пост мэра

25.10.2019|12:43
Печать

В пятницу, 25 октября, новоизбранный мэр Пензы Андрей Лузгин дал представителям СМИ первое интервью в новом качестве, в котором отметил несколько важных моментов.

Во-первых, городская дума, по его словам, - реально действующий орган, в котором представлены интересы нескольких политических партий. «В споре будет рождаться истина», - добавил Лузгин.

Во-вторых, он рассказал, что стартовым его шагом станет подписание контракта. Это должно произойти в течение пяти дней после избрания.

За данное время Андрей Лузгин, до сих являющийся первым зампредом правительства области, должен передать дела на старом месте работы, чтобы процесс двигался дальше.

В-третьих, заявлено о намерении запустить социологический опрос, чтобы понять приоритеты горожан. Также важнейшими заботами остаются разработка бюджета на 2020 год и подготовка города к зиме.

Что касается кадровой политики, то в ней, по мнению Лузгина, важны преемственность, с одной стороны, и соответствие сотрудников их функциональным целям и задачам - с другой.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2019 12:52|

penzainform.ru писал(a):

важны преемственность, с одной стороны, и соответствие сотрудников их функциональным целям и задачам - с другой
Ключевое слово - преемственность. Все окажутся соответствующими.

Гость|25.10.2019 12:56|

penzainform.ru писал(a):

В-третьих, заявлено о намерении запустить социологический опрос
То есть изобразить бурную деятельность.

Гость|25.10.2019 12:58|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В-третьих, заявлено о намерении запустить социологический опрос
То есть изобразить бурную деятельность.
А бурю в стакане никто не отменял.

Гость|25.10.2019 13:08|

Андрею Лузгину надо рассказать, что полгорода сидит по три дня без воды, и эти ЧП случаются с завидной регулярностью. Вот и приоритеты граждан. И нефиг их изучать за бюджетный счет.

Гость|25.10.2019 13:09|

с каких пор глава администрации это мер? Мер это глава города а не какой-то там администрации. Вы че нас за лохов держите!

Гость|25.10.2019 13:14|

Лопату ему и метлу с автографом Кувайцева, и пусть Единорос метёт улицы.

Гость|25.10.2019 13:15|

|25.10.2019 13:08|

Андрею Лузгину надо рассказать, что полгорода сидит по три дня без воды, и

:))) поставили своего чела. Сиди дальше без воды. Ни чо он не решит. Тупо должность, чтобы было.

Дмитрий Н. Мотовилов|25.10.2019 13:18|

Чож, ждём агурацию..

От участия не откажусь

Гость|25.10.2019 13:18|

Гость писал(a):

Гость|25.10.2019 13:08|

Андрею Лузгину надо рассказать, что полгорода сидит по три дня без воды, и эти ЧП случаются с завидной регулярностью. Вот и приоритеты граждан. И нефиг их изучать за бюджетный счет.

Ты о чем это? До сих пор веришь, что во власть идут чтобы заботиться о быд.., ой, о народе? Он туда назначен чтобы грамотно пилить

Гость|25.10.2019 13:23|

Заживём теперь)))))))))))))))))))))))

Гость|25.10.2019 13:28|

Опять пенсионер

Гость|25.10.2019 13:29|

Шоу закончилось?

Гость|25.10.2019 13:33|

Белый дым пошел из трубы администрации?

Гость|25.10.2019 13:33|

помнить нужно об одном :нежданно-негаданно высоко взлетел(подкинули)-ой как падать будет больно....

Гость|25.10.2019 13:37|

больше моек, больше радиостанций, больше бордюров, ну и крышки ливневки конечно новые!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!