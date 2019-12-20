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Общество | Иван Белозерцев полюбовался площадью Ленина и процитировал Блока

20.12.2019|08:53
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Губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram видом новогодней Пензы.

Вечером в четверг, 19 декабря, он опубликовал снимок, сделанный на площади Ленина.

«Ночь, улица, фонарь… Аптеки не хватает», - пошутил глава региона, имея в виду известное стихотворение Александра Блока.

На фотографии запечатлены новогодняя елка, подсвеченная огнями гирлянд, ларек и конструкция горки, установленная несколькими днями ранее. На здании пензенского отделения ЦБ РФ - надпись «С овым годом!» (буква Н не светится).

18 декабря Иван Белозерцев в компании городских чиновников проверил, как Пензу украсили к праздникам.

«Надо более активно заниматься муниципальной власти, чтобы у людей поднималось настроение от каких-то интересных новогодних световых решений», - пояснил глава региона.

Около драматического театра появились олени со сказочной каретой. На площади Ленина, кроме традиционной большой елки, установили несколько маленьких.

Источник — фото № 2 instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|20.12.2019 09:00|

а лучше ильфа и петрова :" Страна не пуганных идиотов"

Гость|20.12.2019 09:02|

penzainform.ru писал(a):

«Ночь, улица, фонарь… Аптеки не хватает», - пошутил глава региона
Лоббирует аптеку на площади?))

Гость|20.12.2019 09:09|

(буква Н не светится)Вот и в остальном все у нас так.

Гость|20.12.2019 09:09|

penzainform.ru писал(a):

«Надо более активно заниматься муниципальной власти
Региональной властью тоже следует активнее заниматься, а не в соц.сетях сидеть.

Гость|20.12.2019 09:22|

Типа по ночам работает. Не спит, танк наверно делает.

Гость|20.12.2019 09:23|

В аптеке боярышника не хватает.

Гость|20.12.2019 09:25|

penzainform.ru писал(a):

«Надо более активно заниматься муниципальной власти, чтобы у людей поднималось настроение от каких-то интересных новогодних световых решений», - пояснил глава региона
А экономикой не занимается и не хочет. Были бы успехи в экономике области, поднималось бы настроение. Неужели не понимает, что световые решения шелуха?

Гость|20.12.2019 09:26|

Не хватает настоящей лесной елки

Гость|20.12.2019 09:30|

Предлагаю открыть на площади Ленина табачную лавку со снюсами. Вот у Ивана бомбанет.

Гость|20.12.2019 09:31|

Свет горит в окне,

Там опять не спят.

Может пьют вино,

Может так сидят.

Гость|20.12.2019 09:33|

Интересно как на Орловщине?

Гость|20.12.2019 09:36|

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.

А.А. Блок

Гость|20.12.2019 09:37|

Гость писал(a):

Живи ещё хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.

А.А. Блок

Это пророчество?

Гость|20.12.2019 09:39|

Чо, опять ворон считает?

Гость|20.12.2019 09:43|

сериал про клоуна продолжается

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Имя: Гость
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