20.12.2019 | 08:53

Губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram видом новогодней Пензы.

Вечером в четверг, 19 декабря, он опубликовал снимок, сделанный на площади Ленина.

«Ночь, улица, фонарь… Аптеки не хватает», - пошутил глава региона, имея в виду известное стихотворение Александра Блока.

На фотографии запечатлены новогодняя елка, подсвеченная огнями гирлянд, ларек и конструкция горки, установленная несколькими днями ранее. На здании пензенского отделения ЦБ РФ - надпись «С овым годом!» (буква Н не светится).

18 декабря Иван Белозерцев в компании городских чиновников проверил, как Пензу украсили к праздникам.

«Надо более активно заниматься муниципальной власти, чтобы у людей поднималось настроение от каких-то интересных новогодних световых решений», - пояснил глава региона.

Около драматического театра появились олени со сказочной каретой. На площади Ленина, кроме традиционной большой елки, установили несколько маленьких.