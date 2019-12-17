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Общество | Горки на площади Ленина смонтируют в течение трех дней

17.12.2019|16:24
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На градуснике +1, под ногами - лужи. На площади Ленина собирают зимние горки. Рабочие говорят: оттепель предновогодним хлопотам не помеха, ведь готовят же сани летом.

Новые конструкции полностью деревянные. Их привезли из Бронниц Московской области. За работой иногородних специалистов внимательно наблюдают пензенцы.

«Мне кажется, погода такая непредсказуемая - сегодня плюс, завтра минус. Поэтому, я думаю, вполне своевременно. Лучше заранее», - отметила горожанка.

У здания правительства области появятся две горки. Одна из них предназначена исключительно для малышей, другая - намного больше, высотой под четыре метра.

«Эта горка заливная, она однозначно только зимняя, рассчитана на детей весом не более 40 килограммов, то есть 20 человек могут одновременно на ней находиться. Если взрослые решать воспользоваться, то их количество должно быть гораздо меньше.

Вторая горка у нас всесезонная, там тоже два ската. Один скат - для того, чтобы использовать его в любую погоду, а другой - чтобы зимой тоже сделать его заливным», - пояснила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

В течение трех дней рабочие соберут деревянные конструкции. Всего из Бронниц в Пензу доставили четыре горки. Еще по одной установят у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев и в дальнем Арбекове.

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