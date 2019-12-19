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Общество | В Пензе дали бал в честь чемпионов среднего профессионального образования

19.12.2019|15:52
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В киноконцертном зале «Пенза» дали бал в честь чемпионов среднего профессионального образования. Отличной учебой и приобретенными навыками они доказали, что знают свое дело лучше всех в России.

Ксения Ротанина - студентка Пензенского социально-педагогического колледжа, завоевавшая золотую медаль на VII Национальном чемпионате WorldSkills среди юниоров в компетенции «Физкультура, спорт и фитнес».

«Мне это дало огромный опыт, эмоции, знакомства. В будущей профессии мне очень пригодится - безусловно, буду пользоваться знаниями и умениями, которые я получила», - пояснила девушка.

Среди наставников, чье профессиональное мастерство также было высоко оценено на российском уровне, отличилась Елена Дуплева. Вместе со своими воспитанниками она представила уникальное техническое средство, позволяющее в интересной для детей игровой форме проверять, насколько они усвоили тот или иной материал.

«Данный «Умный пол» мы используем в том числе и в наших профориентационных мероприятиях «Билет в будущее». Мы учили наших, надеемся, будущих студентов работать в специальных программах и пробовать себя в качестве учителей», - рассказала руководитель центра «Мобильное дополнительное образование».

«Я поздравляю вас с этим событием, с вашими достижениями. Спасибо вам за то, что вы прославляете в первую очередь своих родителей, корни, фамилию своей работой, результатами, достижениями, поведением, культурой. Я уверен, что родители, дедушки, бабушки, преподаватели и одногруппники вами гордятся», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе чествования чемпионов среднего профессионального образования благодарности губернатора были вручены 47 студентам и 26 преподавателям.

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