В Пензе эксперты-криминалисты отметили 105-летие ведомства

01.03.2024 | 19:03

В пятницу, 1 марта, пензенские полицейские отметили 105-летие образования экспертно-криминалистического центра в системе МВД России. По этому случаю устроили тожественное мероприятие.

От результатов работы криминалистов зависит многое. Они помогают расследовать и раскрывать преступления. В ЭКЦ заняты профессионалы высшего уровня.

На празднике сотрудников и ветеранов службы поблагодарили за добросовестную работу, отличившимся вручили почетные грамоты.

«Всем желаю расти профессионально, семейно, чтобы было здоровье, желание идти на работу, а после - домой. Всего наилучшего!» - поздравил собравшихся начальник Управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

После награждения для полицейских прошел концерт. На нем выступили сотрудники ЭКЦ и творческие коллективы Пензы.