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Общество

Губернатор передал в музей награды погибшего на СВО Героя России

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал награды Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Гринина, погибшего в зоне СВО, на хранение в краеведческий музей. С инициативой выступили близкие бойца.

Губернатор передал в музей награды погибшего на СВО Героя России

Торжественное мероприятие состоялась в региональном правительстве.

«Мне предоставлена честь передать Золотую Звезду Героя России, которой гвардии старшина Сергей Анатольевич Гринин награжден посмертно. Указом Президента Российской Федерации звание Героя России присвоено ему за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор передал в музей награды погибшего на СВО Героя России

Сергей Гринин посвятил всю жизнь служению Родине. Он выполнял боевые задачи на территории Таджикистана, Сирии, Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Его подвиг стал образцом особой доблести и самопожертвования. Командуя группой разведчиков, находясь на передовой, Гринин обеспечивал прикрытие штурмовых отрядов. Помог нашим штурмовикам закрепиться на выгодных позициях, сорвал контратаку противника. Несмотря на тяжелые ранения, не оставил командование группой. Оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам. В ходе боя, заметив пикирующий дрон, накрыл собой раненого товарища», - рассказали о Сергее Гринине в пресс-службе областного правительства.

«Нет большего героизма на поле сражения, чем отдать свою жизнь за других. Сергей Анатольевич Гринин стал для всех нас примером настоящего воина и патриота. Он является первым уроженцем Пензенской области - Героем России, участником СВО», - заявил Олег Мельниченко.

Губернатор передал в музей награды погибшего на СВО Героя России

В краеведческий музей переданы Золотая Звезда, грамота о присвоении указом Президента РФ звания Героя России и другие награды бойца, в том числе 2 ордена Мужества, медали «За Отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть». К 9 мая там откроется экспозиция, посвященная Сергею Гринину.

Губернатор передал в музей награды погибшего на СВО Героя России

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Источник — фото областного правительства
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