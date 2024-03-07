Сетевое издание|18+|Четверг|7 мар 2024|14:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе вручили награды отцам погибших на СВО героев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась церемония торжественного награждения медалью «Отец солдата». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пензы.

Это особый знак отличия. Его вручают отцам, чьи дети проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции, а также мужчинам, которые сражаются плечом к плечу со своими взрослыми детьми. На лицевой стороне награды отчеканен символ преемственности поколений и верности долгу - силуэты отца и сына.

На встрече собрались пензенцы, совершившие родительский подвиг. Они воспитали детей, отдавших жизнь за Родину.

Среди награжденных был Евгений Вотчников. Его сын Александр погиб два года назад. Посмертно он награжден орденом Мужества, его имя присвоено школе в селе Большой Вьяс Лунинского района.

Отец героя рассказал, что Александр заключил контракт после службы в армии.

«Говорил: «Мне нравится служить, лучшей жизни мне не надо». И был он достойным мужчиной», - вспоминает Евгений.

В адрес родителей, воспитавших героев, звучали слова признательности и глубокого уважения. А руководителю филиала фонда «Защитники Отечества» Ольге Клейменовой, сын которой тоже погиб на СВО, вручили медаль «За патриотическое воспитание подрастающего поколения».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте