В Пензе вручили награды отцам погибших на СВО героев

07.03.2024 | 12:14

В пензенском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась церемония торжественного награждения медалью «Отец солдата». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пензы.

Это особый знак отличия. Его вручают отцам, чьи дети проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции, а также мужчинам, которые сражаются плечом к плечу со своими взрослыми детьми. На лицевой стороне награды отчеканен символ преемственности поколений и верности долгу - силуэты отца и сына.

На встрече собрались пензенцы, совершившие родительский подвиг. Они воспитали детей, отдавших жизнь за Родину.

Среди награжденных был Евгений Вотчников. Его сын Александр погиб два года назад. Посмертно он награжден орденом Мужества, его имя присвоено школе в селе Большой Вьяс Лунинского района.

Отец героя рассказал, что Александр заключил контракт после службы в армии.

«Говорил: «Мне нравится служить, лучшей жизни мне не надо». И был он достойным мужчиной», - вспоминает Евгений.

В адрес родителей, воспитавших героев, звучали слова признательности и глубокого уважения. А руководителю филиала фонда «Защитники Отечества» Ольге Клейменовой, сын которой тоже погиб на СВО, вручили медаль «За патриотическое воспитание подрастающего поколения».