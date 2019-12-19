19.12.2019 | 09:32

В пятницу, 20 декабря, все желающие смогут бесплатно посетить плавательный бассейн «Дельфин» (с. Засечное Пензенского района, ул. Радужная, 14).

С 11:00 до 14:00 в «Дельфине» будет действовать площадка, организованная областным центром медицинской профилактики. Специалисты помогут посетителям оценить риски здоровья.

Кроме того, любители здорового образа жизни смогут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, а также получить абонемент на бесплатное посещение бассейна.

Этой акцией в уходящем году завершится проект «Жить активно – здорово!», стартовавший в 2019 году. За время его реализации более 500 человек воспользовались приглашениями и посетили медицинских специалистов и бесплатные сеансы плавания.

«Учитывая многочисленные положительные отзывы, будем рассчитывать на продолжение проекта «Жить активно - здорово!» в следующем году», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.