Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 дек 2019|12:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.84  |  $  62.77

Общество | Губернатор: Пенза может претендовать на звание «Город трудовой доблести»

19.12.2019|10:54
Печать

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшемся в четверг, 19 декабря, губернатор Иван Белозерцев обратился к депутатам с предложением поддержать законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести», который внес в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

«Я лично и правительство Пензенской области поддерживаем этот законопроект. Прошу поддержать его и вас и направить наше решение в Госдуму РФ», - обратился глава региона к депутатам.

Иван Белозерцев сообщил: «До Великой Отечественной войны в Пензе действовали всего два крупных военно-промышленных предприятия, а в войну в город были эвакуированы заводы из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Харькова, Орла и многих других городов. Пензенцы обеспечивали фронт снарядами, боеприпасами, патронами».

Губернатор напомнил и о вкладе в Победу тружеников сельского хозяйства, которые выращивали зерно и производили шерсть.

«На фронт поступали полушубки, валенки, меховые жилеты, носки. Я в воскресенье поздравлял жительницу Пензы, которой исполнилось 100 лет. Она вспоминала, как в войну варежки вязали для бойцов фронта», - рассказал Иван Белозерцев.

По его мнению, у Пензы есть все основания, чтобы рассчитывать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Для этого нужно уже сейчас собрать необходимые документы и направить их в соответствующие органы сразу после принятия закона.

Предложение губернатора депутаты поддержали единогласно.

0
0
0
0
 
Гость|19.12.2019 11:04|

Город онкологии вот на это точно претендовать можно!

Гость|19.12.2019 11:04|

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, у Пензы есть все основания, чтобы рассчитывать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести»
Смысл? что даст это?

Гость|19.12.2019 11:05|

Странно как-то. Что-то здесь не то.

Гость|19.12.2019 11:07|

Гость писал(a):

Странно как-то. Что-то здесь не то.
тут всё не то,начиная с флага области.

Гость|19.12.2019 11:28|

А Стелу Героям ВОВ Труда,всё равно выкинут с Советской площади?

Гость|19.12.2019 11:29|

город БОРДЮРОВ и белых речных трамвайчиков - вот титул, достойный Пензы

Гость|19.12.2019 11:30|

Рассадник мракобесия, а не город. 7 миллиардов из бюджета потратили на торговый центр РПЦ, дарят попам землю и здания, поддерживают все их сектантские выходки.

Дмитрий Н. Мотовилов|19.12.2019 11:34|

Город доблести терпения и выживания трудовых рабов и пенсионеров...

И гнусного беспредела элитных господ-паразитов на их горбу

Гость|19.12.2019 11:36|

Гость писал(a):

Рассадник мракобесия, а не город. 7 миллиардов из бюджета потратили на торговый центр РПЦ, дарят попам землю и здания, поддерживают все их сектантские выходки.
А судят, заводя уголовные дела, тех, кто из бюджета ни рубля не поимел.

Гость|19.12.2019 11:37|

город профессиональных нытиков лучше подойдет.

Гость|19.12.2019 11:37|

Город онкологии. И никто не замечает.

Гость|19.12.2019 11:38|

Гость писал(a):

7 миллиардов из бюджета потратили
откуда такие сведения? Церкви не строят из бюжета. Сколько можно уже писать то, в чем не понимаешь и чего не знаешь.

Гость|19.12.2019 11:40|

Есть города-герои! Всё остальное болтавня. Каждый город и село внесли свой вклад в победу. Советский союз победил. Зачем выделять?

Гость|19.12.2019 11:42|

Гость писал(a):

Церкви не строят из бюжета. Сколько можно уже писать то, в чем не понимаешь и чего не знаешь.
открой сайт госзакупок и посмотри сама, если передозом мощелабызания не страдаешь.

Гость|19.12.2019 11:44|

а крестный ход будет?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте