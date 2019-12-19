19.12.2019 | 10:54

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшемся в четверг, 19 декабря, губернатор Иван Белозерцев обратился к депутатам с предложением поддержать законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести», который внес в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

«Я лично и правительство Пензенской области поддерживаем этот законопроект. Прошу поддержать его и вас и направить наше решение в Госдуму РФ», - обратился глава региона к депутатам.

Иван Белозерцев сообщил: «До Великой Отечественной войны в Пензе действовали всего два крупных военно-промышленных предприятия, а в войну в город были эвакуированы заводы из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Харькова, Орла и многих других городов. Пензенцы обеспечивали фронт снарядами, боеприпасами, патронами».

Губернатор напомнил и о вкладе в Победу тружеников сельского хозяйства, которые выращивали зерно и производили шерсть.

«На фронт поступали полушубки, валенки, меховые жилеты, носки. Я в воскресенье поздравлял жительницу Пензы, которой исполнилось 100 лет. Она вспоминала, как в войну варежки вязали для бойцов фронта», - рассказал Иван Белозерцев.

По его мнению, у Пензы есть все основания, чтобы рассчитывать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Для этого нужно уже сейчас собрать необходимые документы и направить их в соответствующие органы сразу после принятия закона.

Предложение губернатора депутаты поддержали единогласно.