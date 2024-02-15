В Пензе почтили память бойцов, погибших в Афганистане

15.02.2024 | 12:21

В четверг, 15 февраля, ветераны боевых действий и представители власти почтили минутой молчания память бойцов, погибших во время войны в Афганистане.

У монумента «Афганские ворота» состоялась мемориальная церемония, приуроченная ко дню вывода советских войск из исламского государства. Официально вооруженный конфликт продлился с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989-го.

«В боевых действиях в Афганистане принимали участие 5 197 уроженцев Пензенской области. 130 из них погибли, 6 - пропали без вести, 319 - получили тяжелые ранения и контузии. Более 200 пензенцев после возвращения были удостоены государственных наград», - напомнила пресс-служба регионального правительства.

В память о страшных годах и о тех, кто уже никогда не вернется с поля боя, собравшиеся возложили цветы к монументу.

«Огромная благодарность всем, кто защищал и продолжает защищать интересы Родины», - высказался губернатор Олег Мельниченко.