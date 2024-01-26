В Пензе на двух площадках проведут акцию «Блокадный хлеб»

26.01.2024 | 17:02

В субботу, 27 января, Пенза присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие будет проводиться на двух площадках:

- в 11:00 - в Детском парке на улице Кронштадтской;

- в 12:00 - на Олимпийской аллее.

«Задача акции - напомнить пензенцам о подвиге и мужестве мирного населения города-героя. Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда», - объяснили в пресс-службе администрации города.

Впервые акцию «Блокадный хлеб» организовали в 2020 году. Тогда пензенцам раздавали листовки о прорыве блокады Ленинграда и кусочки хлеба на вокзале станции Пенза-I, в парке имени В. Г. Белинского, на Олимпийской аллее, у памятного знака на улице Ленинградской.

Военная блокада города на Неве длилась почти 900 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Единственным путем сообщения с Ленинградом был маршрут через Ладожское озеро, названный «Дорогой жизни», но его пропускная способность не могла покрывать потребности большого города.

Итогом массового голода, усугубленного проблемами с отоплением и транспортом, стала гибель сотен тысяч жителей. Память о них и всех, кто сумел отстоять Северную Столицу, и предлагают почтить пензенцам.