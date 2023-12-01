Сетевое издание|18+|Пятница|1 дек 2023|15:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе готовятся к Дню Неизвестного Солдата

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 3 декабря, в Пензе пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и нацеленные на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Распоряжение о подготовке к событию 28 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Администрации Пензы поручено организовать церемонию возложения венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы на площади Победы.

Минобр совместно с областным отделением «Поискового движения России» проведет в школах патриотические акции. Минкульт подготовит программы для учреждений культуры на соответствующую тематику.

Ко Дню Неизвестного Солдата также приурочат смотр поисковых отрядов Пензенской области. На сувенирную продукцию для его участников потратят 200 000 рублей.

По данным портала госзакупок, по итогам мероприятия предусмотрено вручение 11 сертификатов: 2 - на сумму 5 000 рублей, 4 - на 10 000, 1 - на 15 000, 1 - на 20 000 рублей, 2 - на 35 000 рублей и 1 - на 45 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте