В Пензе готовятся к Дню Неизвестного Солдата

01.12.2023 | 13:09

В воскресенье, 3 декабря, в Пензе пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и нацеленные на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Распоряжение о подготовке к событию 28 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Администрации Пензы поручено организовать церемонию возложения венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы на площади Победы.

Минобр совместно с областным отделением «Поискового движения России» проведет в школах патриотические акции. Минкульт подготовит программы для учреждений культуры на соответствующую тематику.

Ко Дню Неизвестного Солдата также приурочат смотр поисковых отрядов Пензенской области. На сувенирную продукцию для его участников потратят 200 000 рублей.

По данным портала госзакупок, по итогам мероприятия предусмотрено вручение 11 сертификатов: 2 - на сумму 5 000 рублей, 4 - на 10 000, 1 - на 15 000, 1 - на 20 000 рублей, 2 - на 35 000 рублей и 1 - на 45 000 рублей.