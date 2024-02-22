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Общество

Георгу Мясникову посмертно присвоят почетное звание

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Одному из самых известных и узнаваемых пензенских политических деятелей Георгу Мясникову посмертно присвоят почетное звание. Проект соответствующего постановления размещен на сайте регионального Законодательного собрания.

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почeтный гражданин Пензенской области» Mясникову Георгу Васильевичу (посмеpтно)», - говорится в документе.

Имя Георга Мясникова, второго секретаря обкома КПСС, хорошо помнят представители старшего поколения пензенцев. Именно благодаря его деятельности началось бурное развитие региона в сферах образования, здравоохранения, охраны общественного порядка, пищевой промышленности и других.

По инициативе Георга Васильевича капитально реконструировали музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьбу B. Г. Белинского, музей A. H. Радищева. При активном участии Мясникова открылся уникальный Музей одной картины. С его именем связано появление Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, памятника «Первопоселенец», часов «Кукушка», Тропы здоровья, многих крупных спортивных объектов.

В 2022 году открылась выставка «Во славу земли Пензенской», посвященная Георгу Мясникову. Имя советского политического деятеля присвоено созданному им Музею одной картины, одной из улиц Пензы и школе № 58. 2 февраля 2024 года в центре города торжественно открыли его бюст.

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