18.12.2019 | 08:10

16 и 17 декабря в Пензе прошли рейды по елочным базарам. Соблюдение правил торговли представители местной администрации и сотрудники полиции.

«Эксперты посетили торговые площадки на проспекте Строителей, улице Строителей и улице 65-летия Победы. Также ответственные лица осмотрели точки на улицах Мира, Воронова, Тепличной, Военный городок, Совхоз-техникум и других», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В результате фактов несанкционированной торговли выявлено не было. Все проверенные точки работали в соответствии с договорами, заключенными с мэрией по итогам аукционов.

Торговцам напомнили о необходимости соблюдать правила благоустройства, а жителям Пензы посоветовали покупать елки только на легальных базарах. Там продаются деревья, прошедшие фитосанитарный контроль. Их качество и безопасность подтверждены документами.

«Рейдовые мероприятия по несанкционированной торговле хвойными деревьями будут продолжены», - заверили представители мэрии.