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Общество | В Пензе прошли рейды по елочным базарам

18.12.2019|08:10
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16 и 17 декабря в Пензе прошли рейды по елочным базарам. Соблюдение правил торговли представители местной администрации и сотрудники полиции.

«Эксперты посетили торговые площадки на проспекте Строителей, улице Строителей и улице 65-летия Победы. Также ответственные лица осмотрели точки на улицах Мира, Воронова, Тепличной, Военный городок, Совхоз-техникум и других», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В результате фактов несанкционированной торговли выявлено не было. Все проверенные точки работали в соответствии с договорами, заключенными с мэрией по итогам аукционов.

Торговцам напомнили о необходимости соблюдать правила благоустройства, а жителям Пензы посоветовали покупать елки только на легальных базарах. Там продаются деревья, прошедшие фитосанитарный контроль. Их качество и безопасность подтверждены документами.

«Рейдовые мероприятия по несанкционированной торговле хвойными деревьями будут продолжены», - заверили представители мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|18.12.2019 08:19|

Несанкционированные места торговли в интернете, только я их вам не выдам, потому что мне нужна свежесрубленная елка а не ваша трёхмесячной давности

Гость|18.12.2019 08:23|

Да все ели практически желтые.

Гость|18.12.2019 08:27|

Гость писал(a):

Несанкционированные места торговли в интернете, только я их вам не выдам, потому что мне нужна свежесрубленная елка а не ваша трёхмесячной давности
Ну и глупо. Свежая елка быстрее осыпается

Гость|18.12.2019 08:29|

Когда всё это закончится . Вы можете представить в европе есть такое ?

Гость|18.12.2019 08:32|

Гость писал(a):

. Вы можете представить в европе есть такое ?
Есть конечно. В Греции всё есть.

Имя: Гость
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