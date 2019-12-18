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Общество | Пензенцы могут стать участниками акции после оплаты электроэнергии

18.12.2019|17:00
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В Пензенской области продолжается акция «В Новый год - без долгов и хлопот!», проводимая гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза».

До ее окончания осталось менее двух недель, но у каждого клиента компании еще есть возможность принять участие. Для этого до 31 декабря необходимо погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря, и оплатить текущее потребление по показаниям индивидуального прибора учета, снятым до 25-го числа.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января, должна равняться нулю или быть кредиторской.

По итогам акции 50 потребителей, использовавших для оплаты дистанционные способы - официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», Личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго», получат на свои лицевые счета по 1 000 рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми иными способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Всем участникам, не вошедшим в состав победителей, пени будут аннулированы в размере 100%.

Более подробная информация об акции указана в положении на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

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