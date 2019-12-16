16.12.2019 | 17:08

Последняя рабочая неделя в 2019 году будет однодневной. Пензенцам придется потрудиться только 30 декабря. Далее всех ожидают новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января.

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Горводоканал» в это время будет функционировать в штатном режиме. В случае экстренных ситуаций, связанных с инженерными сетями и коммуникациями, пензенцы смогут обратиться в контакт-центр предприятия по телефону 20-00-19 (доб. 1), либо позвонить по номеру аварийно-диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации 32-13-50.

В преддверии новогодних каникул руководство предприятия также напомнило о правилах пользования городскими сетями водоотведения. Горводоканал в очередной раз призвал абонентов не выбрасывать в систему канализации остатки пищи и прочие крупногабаритные, труднорастворимые органические и бытовые отходы. Это избавит от засоров и, как следствие, от лишних неприятностей в праздничные дни.

Если кто-то случайно зафиксирует факт пропажи крышки от люка или обнаружит открытый колодец, об этом тоже можно будет сообщить специалистам горводоканала по указанным номерам телефонов.

Ресурсоснабжающая организация попросила всех владельцев транспортных средств в случае аварийно-восстановительных работ рядом со стихийными парковками своевременно и по требованию отгонять автомобили с мест проведения ремонта сетей.