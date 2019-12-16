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Общество | В Пензе рассказали, кто устроил огненное шоу на концерте Макса Коржа

16.12.2019|18:03
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Огненное шоу в Пензе на концерте Макса Коржа устроили не местные поклонники. Как выяснилось, фаеры появляются в разных городах на каждом выступлении кумира российской молодежи. Их возят с собой фанаты. И «Дизель-Арена» не стала исключением. Но как приспособления удалось пронести в спортивно-зрелищный комплекс, куда смотрели организаторы концерта - на эти вопросы искали ответы на совещании в правительстве области.

«Там оказалось очень много футбольных фанатов, которые приехали, они за этим Коржем ездят по стране и агрессивно настроены. В Перми они устроили драку с чоповцами и МЧС, я вчера смотрел.

Мы сейчас будем с организаторами все очень строго в контракте прописывать», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Опасности во время концерта подвергались тысячи человек, несколько получили ожоги.

«А если бы погибли люди? Сейчас бы уже нашли, кому сидеть за это, кто пропустил. Меня не интересует Пермь, меня интересует Пензенская область, материалы расследования. Три дня сроку», - отметил глава региона Иван Белозерцев.

По словам губернатора, проведение таких концертов отныне будет согласовываться с руководителем аппарата правительства области и он должен нести ответственность.

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Гость|16.12.2019 18:51|

А за крестные ходы кто будет отвечать?

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