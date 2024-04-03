Эхо теракта: в Пензе попросили отменить концерт «Пикника»

03.04.2024 | 21:11

Пензячку Галину неприятно удивили афиши с анонсом концерта известной российской группы «Пикник».

Именно перед выступлением этих артистов 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, при котором, по последним данным, погибло 144 человека, в том числе 6 детей.

«Времени мало прошло со дня трагедии в Подмосковье. Меня интересует моральная и этическая сторона вопроса. Люди еще не отошли от трагедии, еще ищут пропавших», - написала Галина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По мнению пензячки, концерт нужно отменить.

На ее обращение отреагировал представитель министерства культуры и туризма региона.

«Договор о проведении концерта в Пензе был заключен в январе этого года, до трагедии в Подмосковье. Решение о проведении гастрольной деятельности принимается исключительно коллективом», - сообщил он.

Галине, настаивавшей на своей точке зрения, посоветовали написать обращение на сайте регионального минкульта.

Теракт, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл», считается самым кровавым в истории России со времен Беслана. Вооруженные мужчины ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли площадку.