Эхо теракта: в Пензе попросили отменить концерт «Пикника»

Пензячку Галину неприятно удивили афиши с анонсом концерта известной российской группы «Пикник».
Именно перед выступлением этих артистов 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, при котором, по последним данным, погибло 144 человека, в том числе 6 детей.
«Времени мало прошло со дня трагедии в Подмосковье. Меня интересует моральная и этическая сторона вопроса. Люди еще не отошли от трагедии, еще ищут пропавших», - написала Галина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
По мнению пензячки, концерт нужно отменить.
На ее обращение отреагировал представитель министерства культуры и туризма региона.
«Договор о проведении концерта в Пензе был заключен в январе этого года, до трагедии в Подмосковье. Решение о проведении гастрольной деятельности принимается исключительно коллективом», - сообщил он.
Галине, настаивавшей на своей точке зрения, посоветовали написать обращение на сайте регионального минкульта.
Теракт, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл», считается самым кровавым в истории России со времен Беслана. Вооруженные мужчины ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли площадку.
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