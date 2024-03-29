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Криминал

В Пензе Рамилю Искандер отказались переводить под домашний арест

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Просьба защитника заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) выпустить ее из СИЗО под домашний арест осталась без удовлетворения. Об этом сообщили в Пензенском областном суде.

Искандер инкриминируется попытка сбыта наркотиков. По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года через мессенджер она договорилась о создании наркошопа со знакомым, находившимся в Пензе. Тот привлек к делу еще двух человек.

Артистка приобрела около 2,6 килограмма товара, распределила на мелкооптовые партии и более 300 граммов передала для сбыта в Пензе.

Получив наркотики, подельники расфасовали их на мелкие дозы, оборудовали тайник и разместили описание и адрес на витрине интернет-магазина. После этого их настигла полиция.

Рамилю Искандер задержали в Москве. В ее доме и машине нашли амфетамин, кокаин и мефедрон. Было возбуждено уголовное дело. Артистку взяли под стражу. В СИЗО она пробудет до 27 мая включительно.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом «говорят» актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.

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