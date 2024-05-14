На фестивале Jazz May в Пензе выступит группа Ornithology

14.05.2024 | 13:55

Стало известно о еще двух иногородних участниках XIII Международного фестиваля джазовой музыки Jazz May Penza - 2024, который пройдет 18-19 мая.

На портале госзакупок появилась информация о выступлении Алексея Лисицына из Луганска и московской группы Vladimir Ivanov Ornithology.

Их выход на сцену обойдется заказчику - ГАУК ПО «Пензаконцерт» - в 225 тысяч рублей. Гонорар Алексея Лисицына составит 25 тысяч рублей, еще 15 тысяч выделили на организацию проезда артиста; музыкальный коллектив получит 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения и 85 тысяч на проезд.

Фестиваль будет проводиться на нескольких площадках. Основная - Юбилейная площадь, где по традиции планируют расстелить живой газон. С 12:00 до 18:00 гостей ждут марафоны джазовой музыки. Выступят учащиеся музыкальных учреждений Пензы и области, а также коллективы города и других регионов страны.

После марафонов в ККЗ «Пенза» будут проходить концерты ведущих российских джаз-групп. В органном зале филармонии состоятся мастер-классы от профессиональных музыкантов и педагогов.

Ранее сообщалось, что 18 мая на сцену ККЗ «Пенза» выйдет биг-бенд No Comment Белгородской государственной филармонии, а 19-го - оркестр Георгия Гараняна.