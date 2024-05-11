В Пензе книжный фестиваль завершится православным концертом

11.05.2024 | 12:48

В четверг, 16 мая, в 14:00 в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится открытие XIX регионального православного книжного фестиваля «Величие слова славянского». Он посвящен Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.

Гостям представят видеоролик, посвященный редчайшим литературным памятникам, хранящимся в библиотеке. Юные пензенцы смогут принять участие в мастер-классе «Писчее перо» и попробовать свои силы в чтении текстов на старославянском языке.

Для взрослой аудитории пройдет экскурсия по большой книжной выставке, которая будет работать в течение недели.

Также на фестивале организуют информационно-просветительскую площадку на базе библиомобиля.

«Кульминацией фестиваля станет большой праздничный православный концерт с участием преподавателей и студентов Пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского. Выступление состоится 22 мая в конференц-зале Лермонтовки (проспект Строителей, 168а). Начало в 14:00. Вход свободный», - сообщили в областной библиотеке.