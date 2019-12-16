16.12.2019 | 16:10

Не на оленьих упряжках, а на своих двоих спускались вниз по улице Московской главные зимние волшебники. Ежегодное шествие Дедов Морозов по традиции сопровождалось песнями, танцами, играми с детворой и взрослыми. Помогали веселить народ постоянные спутницы старцев - Снегурочки.

«Чудес и волшебства, чтобы наконец свершилось - и всем людям в Пензе и России стало жить хорошо, спокойно и в достатке!» - пожелал Дед Мороз.

Пока одни прохожие становились невольными участниками представления, другие спешили запечатлеть происходящее на камеры мобильных телефонов. Когда еще удастся встретить не одного, а сразу нескольких дедушек в красных шубах, которые бодрым шагом направляются на площадь Ленина, к своему сказочному домику!

Ребятня оказалась куда проворней хозяев этого жилища, моментально заняв место Деда Мороза.

«Мне кажется, что тут трон прикольный», - отметил мальчик.

Сам же волшебник будет ожидать в доме гостей и исполнять новогодние желания ежедневно с 17:00 до 18:00.