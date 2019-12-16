16.12.2019 | 15:26

В понедельник, 16 декабря, губернатор Иван Белозерцев в социальных сетях проинформировал пензенцев о том, в какой день им придется выйти на работу, чтобы отдохнуть в канун Нового года.

О том, что 31-е число будет выходным, он заявил еще утром, на совещании в региональном правительстве. Однако оставалось неясным, когда именно нужно будет отрабатывать лишний день каникул (они продлятся до 8 января включительно).

«Сегодня я подписал распоряжение о переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря», - уточнил он в соцсети «ВКонтакте», пояснив, что руководители частных компаний будут принимать решение об изменении графика подчиненных самостоятельно.

«Рассчитываю, что они также прислушаются к мнению граждан», - высказался Иван Белозерцев. При этом он назвал тех, кому отдыхать точно не придется: «Службы экстренного реагирования продолжат работу в бесперебойном режиме».

В минувшую субботу, 14 декабря, Иван Белозерцев на своей странице в Instagram попросил жителей региона проголосовать за или против дня отдыха в последний день года. В итоге вариант «да» выбрали 92% пользователей, «нет» - 8%.