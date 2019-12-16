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Общество | Стало известно, в какой выходной день пензенцам придется выйти на работу

16.12.2019|15:26
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В понедельник, 16 декабря, губернатор Иван Белозерцев в социальных сетях проинформировал пензенцев о том, в какой день им придется выйти на работу, чтобы отдохнуть в канун Нового года.

О том, что 31-е число будет выходным, он заявил еще утром, на совещании в региональном правительстве. Однако оставалось неясным, когда именно нужно будет отрабатывать лишний день каникул (они продлятся до 8 января включительно).

«Сегодня я подписал распоряжение о переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря», - уточнил он в соцсети «ВКонтакте», пояснив, что руководители частных компаний будут принимать решение об изменении графика подчиненных самостоятельно.

«Рассчитываю, что они также прислушаются к мнению граждан», - высказался Иван Белозерцев. При этом он назвал тех, кому отдыхать точно не придется: «Службы экстренного реагирования продолжат работу в бесперебойном режиме».

В минувшую субботу, 14 декабря, Иван Белозерцев на своей странице в Instagram попросил жителей региона проголосовать за или против дня отдыха в последний день года. В итоге вариант «да» выбрали 92% пользователей, «нет» - 8%.

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Гость|16.12.2019 15:37|

Хочется увидеть текст этого гениального распоряжения Губернатора от 16.12.2019. Его нет ни на сайте Правительства, ни на Официальном интернет-портале правовой информации.

Нет распоряжения, нет выходного!!!

Гость|16.12.2019 15:40|

Инстаграммный менеджмент.

Гость|16.12.2019 15:44|

Эмм. В опросе надо было под звёздочкой тогда писать дополнительное условие: что 28-е рабочий день. Зачем тогда 31-го выходной? И так короткий день был бы.

Гость|16.12.2019 15:45|

Гость писал(a):

Его нет ни на сайте Правительства, ни на Официальном интернет-портале
Все это ненужно, ибо распоряжение - не для населения а для руководителей. А они тебе доведут.

Гость|16.12.2019 15:46|

Гость писал(a):

что 28-е рабочий день
Короткий день. Проводы с коллегами старого года.

Имя: Гость
Комментарий:

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