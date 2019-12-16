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Общество | Губернатор принял решение по поводу 31 декабря

16.12.2019|10:11
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Вторник, 31 декабря, в Пензенской области будет нерабочим днем. Соответствующее постановление 16-го числа подписал губернатор Иван Белозерцев. Об этом глава региона рассказал на планерке в правительстве.

В минувшую субботу, 14 декабря, Иван Белозерцев на своей странице в Instagram попросил жителей региона проголосовать за или против дня отдыха в последний день года. За час кнопку «Да» нажал 91% пользователей, «Нет» - 9%.

«Подписал постановление сегодня о привлечении к работе в выходной день и предоставлении отдыха 31 декабря в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций», - уточнил губернатор.

Он потребовал от членов правительства провести необходимую работу по исполнению постановления и до 30-го числа решить все вопросы, связанные с собственной деятельностью.

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Гость|16.12.2019 10:24|

Спасибо! Разумное решение.

А суббота 29 дек рабочая будет за 31 дек.?

Гость|16.12.2019 10:26|

16.12.2019 10:24|

Спасибо! Разумное решение.

Это тебе не танк ремонтировать и кораблики пускать. На бумаге все гладко.

Гость|16.12.2019 10:28|

Ура! Детские сады работать не будут! Дети с родителями на работе 31 декабря! Замечательный подарок от властей!

Гость|16.12.2019 10:32|

Иван забыл конкретизировать, что это постановление касается только региональных и местных органов гос.власти и учреждений. Все остальные, а это 80%, дружно идем на работу.

Гость|16.12.2019 10:56|

Гость писал(a):

Ура! Детские сады работать не будут! Дети с родителями на работе
Есть же круглосуточные группы, приюты

Гость|16.12.2019 10:57|

Подписал бы без привлечения в выходной день, это был бы подарок так подарок....

Гость|16.12.2019 10:59|

penzainform.ru писал(a):

Вторник, 31 декабря, в Пензенской области будет нерабочим днем.
Гуляй рванина, можно нажираться с утра. а уже к 12 часам спеть песенку молодого барашка.

Гость|16.12.2019 11:04|

Какие все злые... Губернатор провел опрос населения, в котором большинство выбрали сделать 31 декабря нерабочим днем, он сделал, так нет же, опять нашлись недовольные...

Гость|16.12.2019 11:05|

penzainform.ru писал(a):

Подписал постановление
Перо скользи, чернила льются на бумагу

Рука тверда и светел ум...

Гость|16.12.2019 11:08|

penzainform.ru писал(a):

Он потребовал от членов правительства провести необходимую работу по исполнению постановления и до 30-го числа решить все вопросы, связанные с собственной деятельностью.
Конгениально, здесь подкрепить бы баночкой вазелина от какого нибудь депутата.

Гость|16.12.2019 11:10|

Как просто оказывается... А может и часовой пояс тогда сменим?

Гость|16.12.2019 11:10|

Гость писал(a):

Какие все злые... Губернатор провел опрос населения,
Нас не опрашивали, кто эти выскочки кто там отметился за выходной. Число голосовальщиков по отношению к проживающим в области?

Гость|16.12.2019 11:12|

да не, не злые они, дебилы просто малолетние.Горлопаны, если по старому

Гость|16.12.2019 11:12|

Гость писал(a):

Как просто оказывается... А может и часовой пояс тогда сменим?
Нет, так прото только повышение возраста выхода на пенсию и то по просьбе трудящихся.

Имя: Гость
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