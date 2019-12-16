16.12.2019 | 10:11

Вторник, 31 декабря, в Пензенской области будет нерабочим днем. Соответствующее постановление 16-го числа подписал губернатор Иван Белозерцев. Об этом глава региона рассказал на планерке в правительстве.

В минувшую субботу, 14 декабря, Иван Белозерцев на своей странице в Instagram попросил жителей региона проголосовать за или против дня отдыха в последний день года. За час кнопку «Да» нажал 91% пользователей, «Нет» - 9%.

«Подписал постановление сегодня о привлечении к работе в выходной день и предоставлении отдыха 31 декабря в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций», - уточнил губернатор.

Он потребовал от членов правительства провести необходимую работу по исполнению постановления и до 30-го числа решить все вопросы, связанные с собственной деятельностью.