Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 дек 2019|12:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.03  |  $  62.89

Общество | На улицах Пензы с последствиями снегопада борются 30 спецмашин

16.12.2019|11:45
Печать

В понедельник, 16 декабря, для уборки снега на улицы Пензы вышло более 30 спецмашин, 13 тракторных щеток, 7 погрузчиков, 3 грейдера.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Руководство администрации города и начальники управлений проехали по областному центру, чтобы проверить работу дорожных служб. Они побывали на улицах Красной, Ново-Тамбовской, Окружной, Кольцова, Большой Арбековской, 65-летия Победы, Рахманинова, Ульяновской, Новоселов, проспекте Строителей.

Также представители власти осмотрели некоторые внутриквартальные проезды.

«Специалисты МУП «Пензадормост» ведут обработку дорог, мостов, путепроводов, пешеходных зон противогололедными материалами», - добавили в пресс-службе мэрии.

После этого дорожники приступят к уборке снежных наносов.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.12.2019 11:59|

а что так мало? кувайцев же каждую зиму ездил осматривать более 100 единиц спецтехники? уже списали?

Гость|16.12.2019 12:07|

На южной ни 1 машины не видел сегодня

Гость|16.12.2019 12:11|

Правда-правда,лично видели: работают дорожники

Гость|16.12.2019 12:11|

30 машин??? Видимо 15 круги нарезают у администрации города, а остальные 15 на площади Ленина!

Гость|16.12.2019 12:15|

Где они чистят, хотелось бы знать? По дорогам не проехать!

Гость|16.12.2019 12:16|

Гость писал(a):

Где они чистят, хотелось бы знать? По дорогам не проехать!
Смотрите выше вам же написали.

15 круги нарезают у администрации города, а остальные 15 на площади Ленина!

Гость|16.12.2019 12:32|

и все на фотках едут ковши подняты

Гость|16.12.2019 12:35|

А было 192. Куда дели?

Гость|16.12.2019 12:36|

30 машин?!?!?

на весь город?!?!

Лучше бы губернатор заставил коммунальщиков работать, чем о снюнсах думал.

Гость|16.12.2019 12:40|

Плохо борются,очень плохо,про дворы вообще забыли, а зачем в принципе чистить,скажут + будет,само растает

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте