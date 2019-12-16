В понедельник, 16 декабря, для уборки снега на улицы Пензы вышло более 30 спецмашин, 13 тракторных щеток, 7 погрузчиков, 3 грейдера.
Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Руководство администрации города и начальники управлений проехали по областному центру, чтобы проверить работу дорожных служб. Они побывали на улицах Красной, Ново-Тамбовской, Окружной, Кольцова, Большой Арбековской, 65-летия Победы, Рахманинова, Ульяновской, Новоселов, проспекте Строителей.
Также представители власти осмотрели некоторые внутриквартальные проезды.
«Специалисты МУП «Пензадормост» ведут обработку дорог, мостов, путепроводов, пешеходных зон противогололедными материалами», - добавили в пресс-службе мэрии.
После этого дорожники приступят к уборке снежных наносов.
а что так мало? кувайцев же каждую зиму ездил осматривать более 100 единиц спецтехники? уже списали?