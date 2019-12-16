16.12.2019 | 11:45

В понедельник, 16 декабря, для уборки снега на улицы Пензы вышло более 30 спецмашин, 13 тракторных щеток, 7 погрузчиков, 3 грейдера.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Руководство администрации города и начальники управлений проехали по областному центру, чтобы проверить работу дорожных служб. Они побывали на улицах Красной, Ново-Тамбовской, Окружной, Кольцова, Большой Арбековской, 65-летия Победы, Рахманинова, Ульяновской, Новоселов, проспекте Строителей.

Также представители власти осмотрели некоторые внутриквартальные проезды.

«Специалисты МУП «Пензадормост» ведут обработку дорог, мостов, путепроводов, пешеходных зон противогололедными материалами», - добавили в пресс-службе мэрии.

После этого дорожники приступят к уборке снежных наносов.