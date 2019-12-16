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Общество | «Дамате» вручит 4 000 новогодних подарков детям сотрудников

16.12.2019|15:11
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В преддверии праздников ГК «Дамате» запустила проект «Новогодняя почта». Компания по традиции подготовила сладкие новогодние подарки и билеты на праздничные представления для детей сотрудников. Сувениры отправлены на предприятия в Москве, Пензенской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае, где праздники пройдут впервые.

Ежегодно количество детей сотрудников в компании растет. В 2019 их стало почти на 700 человек больше. В этом году фирменные подарки получат более 4 000 детей в возрасте до 14 лет. Праздничные мероприятия организованы в рамках проводимой в компании новой социальной политики.

Следует отметить, что в «Дамате» работает более 300 семейных династий и 233 многодетные семьи, которые получат по несколько подарков в зависимости от количества детей. В состав подарка входят конфеты лучших производителей, а также магнитная рамка «Академии «Дамате».

Дети и их родители традиционно смогут посетить праздничные новогодние мероприятия. Причем в этом году «Дамате» только в Пензе впервые предоставит родителям возможность самостоятельно сделать выбор между посещением новогодней елки или походом в кинотеатр. Если этот опыт будет успешным, в следующем компания распространит его на другие регионы присутствия.

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