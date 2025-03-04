Названы цветы, которые больше всего подорожают к 8 Марта

04.03.2025 | 07:54

В преддверии Международного женского дня роста цен на цветы следует ожидать в районе 15-25 процентов от уровня прошлого года. Такой прогноз дал «Парламентской газете» член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко.

Он напомнил: к 8 Марта спрос на цветы вырастает в среднем в 10-12 раз. Вместе с ним подскакивает и стоимость.

«Как правило, чтобы не слишком шокировать покупателей, цены повышают постепенно, в три этапа. Первый этап - накануне дня всех влюбленных, 14 февраля. Второй - в промежутке между 14 февраля и 8 Марта. Ну и третий - непосредственно перед 8 Марта», - объяснил Александр Литвиненко.

Сильнее всего, по словам Александра Литвиненко, подорожают тюльпаны. Это связано как с повышенным спросом, так и с дополнительными издержками производителей.

«В последние годы у нас сохраняется стабильный тренд на тюльпаны - они становятся все более и более популярны в статусе главного «восьмимартовского» цветка, а следовательно, все более и более востребованы. В этом году луковица тюльпана подорожала из-за неурожая в Голландии. При этом своих тюльпанов у нас нет - мы 100 процентов завозим из-за рубежа. Поэтому, на мой взгляд, тюльпаны перед грядущим 8 Марта подорожают сильнее всего вплоть до 25 процентов, если сравнивать с прошлым годом», - пояснил он.

Звание главного символа 8 Марта с тюльпанами делят розы. Они подорожают в среднем на 15-18 процентов, добавил Александр Литвиненко.

«Роза стабильно популярна, это цветок вне конкуренции. Кроме того, очень востребованы ирисы, хризантемы как кустовые, так и одноголовые, а из горшечных растений - гиацинты», - рассказал эксперт.

Он добавил, что дефицита цветов ждать не приходится: продавцы заранее закупают их к 8 Марта, чтобы хватило даже в случае ажиотажа.