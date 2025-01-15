15-летняя жительница Сердобска получила подарок от Президента РФ

15.01.2025 | 18:58

Губернатор Олег Мельниченко передал 15-летней жительнице Сердобска Виктории Ячиной подарок от Президента РФ Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в среду, 15 января, на своих страницах в соцсетях.

Виктория учится в художественной школе и собирается стать графическим дизайнером. Для освоения профессии нужны компьютер и принтер. Именно их девочке подарили по поручению главы государства.

Отец Виктории, сержант Игорь Ячин, погиб в ДНР во время выполнения боевого задания.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года губернатор Олег Мельниченко исполнил желания 7 детей.

12-летняя Диана из Кузнецка попросила велосипед, 13-летний Арсений - каркасный бассейн. 10-летний Захар из Пензы и 6-летняя Виктория из Кузнецка загадали подарок-сюрприз, 5-летняя Софья из Саловки - домашний спортивный комплекс, 13-летняя Софья из Токмака Запорожской области - коллекцию книг. 4-летний Михаил из села Колтовского попросил шведскую стенку.