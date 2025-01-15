Сетевое издание|18+|Среда|15 янв 2025|19:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

15-летняя жительница Сердобска получила подарок от Президента РФ

Печать
Telegram

Губернатор Олег Мельниченко передал 15-летней жительнице Сердобска Виктории Ячиной подарок от Президента РФ Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в среду, 15 января, на своих страницах в соцсетях.

Виктория учится в художественной школе и собирается стать графическим дизайнером. Для освоения профессии нужны компьютер и принтер. Именно их девочке подарили по поручению главы государства.

Отец Виктории, сержант Игорь Ячин, погиб в ДНР во время выполнения боевого задания.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года губернатор Олег Мельниченко исполнил желания 7 детей.

12-летняя Диана из Кузнецка попросила велосипед, 13-летний Арсений - каркасный бассейн. 10-летний Захар из Пензы и 6-летняя Виктория из Кузнецка загадали подарок-сюрприз, 5-летняя Софья из Саловки - домашний спортивный комплекс, 13-летняя Софья из Токмака Запорожской области - коллекцию книг. 4-летний Михаил из села Колтовского попросил шведскую стенку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы губернатора во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте