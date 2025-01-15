15-летняя жительница Сердобска получила подарок от Президента РФ

Губернатор Олег Мельниченко передал 15-летней жительнице Сердобска Виктории Ячиной подарок от Президента РФ Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в среду, 15 января, на своих страницах в соцсетях.
Виктория учится в художественной школе и собирается стать графическим дизайнером. Для освоения профессии нужны компьютер и принтер. Именно их девочке подарили по поручению главы государства.
Отец Виктории, сержант Игорь Ячин, погиб в ДНР во время выполнения боевого задания.
Ранее стало известно, что в преддверии Нового года губернатор Олег Мельниченко исполнил желания 7 детей.
12-летняя Диана из Кузнецка попросила велосипед, 13-летний Арсений - каркасный бассейн. 10-летний Захар из Пензы и 6-летняя Виктория из Кузнецка загадали подарок-сюрприз, 5-летняя Софья из Саловки - домашний спортивный комплекс, 13-летняя Софья из Токмака Запорожской области - коллекцию книг. 4-летний Михаил из села Колтовского попросил шведскую стенку.
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