Перед 8 Марта есть риск поддаться эмоциональному шантажу

04.03.2025 | 12:11

В преддверии 8 Марта мошенники усиленно эксплуатируют тему покупки подарков, пользуясь эмоциями и спешкой потенциальных жертв. При этом часто используются названия, крайне созвучные известным компаниям.

Об этом в беседе с RT предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Так, в первую очередь можно лишиться денег в несуществующем интернет-магазине.

«Злоумышленники создают красивые сайты-однодневки с весьма заманчивыми ценами на цветы, украшения или электронику. Конечно же, после предоплаты товар не доставляется, а любые контакты с продавцом становятся невозможными», - разъяснил эксперт.

Также аферисты массово распространяют электронные письма с темами вроде «Скидки от 70% к 8 Марта». Ссылки в них ведут на поддельные страницы, созданные для кражи данных банковских карт.

Кроме того, мошенники рассылают женщинам СМС-сообщения о заказе или доставке им цветов с требованием подтверждения по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт или даже устанавливает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя.

Доверчивых граждан привлекают розыгрыши в социальных сетях с названиями типа «Выиграй путевку на Мальдивы для мамы». В таких фейковых конкурсах для получения приза требуют перевести деньги «на обработку заявки».

Еще одна схема - поддельные сервисы доставки: после оплаты услуги адресат так и не получает подарок.

Чтобы праздник не был омрачен криминальными элементами, Юрий Силаев дал несколько советов. В частности, адрес сайта должен начинаться с https:// и иметь значок замка.

«Также покупателям стоит проявлять осторожность при взаимодействии с сайтами, требующими предоплату, и в первую очередь необходимо избегать переводов на карты физических лиц или через криптовалюту. Настоятельно рекомендуется использовать безопасные платежные системы с защитой покупателя», - рекомендовал эксперт.

Следует иметь в виду: сообщения с временными ограничениями (например, что акция действует всего 2 часа) или яркими фразами вроде «Подари ей мечту!» - это эмоциональный шантаж, отключающий критическое мышление.

«Подводя итог, можно сказать, что 8 Марта - это большой повод для радости, но не для беспечности. Злоумышленники используют праздничную суету, чтобы обмануть даже самых осторожных покупателей. Необходимо помнить, что если предложение кажется слишком выгодным, то, скорее всего, это ловушка. Безопасность финансовых средств и подконтрольность персональных данных важнее любых скидок», - резюмировал Юрий Силаев.