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Общество | Лучших добровольцев Каменского района помог выявить конкурс

15.12.2019|14:45
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Подростки на сцене и в зале - самая активная часть молодежи Каменского района. Ангелина Носова из волонтерского отряда «Рука друга», он был создан год назад.

«Я считаю, что волонтер должен от малого идти к великому. Даже помочь бабушке перейти через дорогу - это уже какое-то доброе дело. Но нужно совершать и какие-то большие добрые дела, взрослые. Мы уже успели провести акции «Посади дерево», «Помоги ближнему другу». Нас уже много, мы развиваемся, стараемся ездить, участвовать везде», - рассказала Ангелина Носова.

«Сейчас в Каменском районе насчитывается около 6 110 волонтеров, это люди, которые горят, которые занимаются этим. И сегодня мы решили собрать всех вместе, чтобы подвести итоги», - сообщила председатель молодежного парламента при собрании представителей Каменского района Кристина Бойко.

На первом конкурсе добровольцев в Каменском районе выявляли лучших в трех номинациях. Были определены волонтер года и лучший волонтерский отряд среди школьников, а также среди молодежных и студенческих объединений. И хотя призы достались не всем, каждый получил дополнительный заряд энергии, чтобы творить благие дела.

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