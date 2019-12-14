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Общество | В Пензе привлекли к ответственности виновников коррупционных скандалов

14.12.2019|16:49
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Одни не сообщали, другие не интересовались, в итоге обе стороны трудовых взаимоотношений стали участниками коррупционных дел. Те, кто работал во властных структурах, не могут после увольнения из рядов чиновников просто так устроиться на другую работу.

«В ходе проверок выявлялись либо факты неуведомления работодателями представителя нанимателя бывшего государственного муниципального служащего по последнему месту службы, либо факты нарушения установленного срока такого уведомления (10 дней с момента заключения трудового договора)», - сообщила заместитель прокурора Ленинского района г. Пензы Светлана Брюхина.

Такие нарушения антикоррупционного законодательства коснулись целого ряда учреждений и коммерческих организаций.

«Это, например, государственное автономное учреждение Пензенской области «Информационный центр «Пензенская правда», государственное бюджетное профессионально-образовательное учреждение «Пензенский колледж искусств», ООО «Оскар плюс», а также ряд иных организаций.

В адрес руководителей организаций, которые допустили нарушение статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции», прокурором района внесены представления», - пояснила Светлана Брюхина.

Виновные с обеих сторон коррупционных скандалов привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

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Гость|14.12.2019 18:52|

Ох ты , какая щекастенькая.. Мордовочка? Вдоль, али поперек?

Гость|14.12.2019 18:57|

сытая...

Гость|14.12.2019 19:06|

А что у нас чиновники безымянные?

Имя: Гость
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