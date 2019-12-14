14.12.2019 | 17:27

Старт предновогодней ярмарочной торговли в сквере на улице Славы масштабным не получился. Около двух десятков сельхозпроизводителей приехали сюда в субботу, 14 декабря, чтобы реализовать свою продукцию.

Ольга Жукова из Тамалинского района привезла свинину. Цены - в пределах 250 рублей в зависимости от куска.

«Приятно продавать, уступать, общаться с покупателями. Немножко жалко по таким ценам как производителю, но торговля есть торговля», - отметила фермер.

Несмотря на то, что участников торговли немного, на прилавках были мясо, колбасы, молочная продукция, масло, мед, разносолы.

«Ярмарка будет проходить по субботам до Нового года, расширенная предпраздничная ярмарка состоится 28 декабря. Будут Дед Мороз, Снегурочка, концертная программа, широкий ассортимент продукции сельскохозяйственной, продовольственной, много мяса, копчености, кондитерские изделия. Мы приглашаем всех жителей Пензенской области принять участие», - рассказала начальник управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Всего на территории города действует 27 площадок, где жители областного центра могут приобрести местную фермерскую продукцию.