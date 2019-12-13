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Общество | В Пензе ищут пути решения проблемы со склоном на улице Бекешской

13.12.2019|10:19
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В четверг, 12 декабря, представители разных ведомств города и области приняли участие в совещании, посвященном организации движения на улице Бекешской.

На опасном подъеме ежегодно, особенно зимой, происходит большое количество ДТП.

2 декабря ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз. Видеозапись, сделанная местной жительницей, попала на один из федеральных каналов, и на проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю местного управления СКР Дмитрию Матушкину провести процессуальную проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог.

«Участниками совещания были высказаны предложения по решению имеющейся проблемы, в том числе касающиеся изменения направления автомобильного движения, а также профилактики нарушений правил дорожного движения автомобилистами на опасном участке дороги», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она пояснила, что перед въездом на опасный участок установлен знак, запрещающий проезд по нему всем, кроме местных жителей, а в аварии попадают в основном те, кто оказался на горе впервые. То есть люди осознанно идут на нарушение ПДД.

Через десять дней участники совещания соберутся вновь, чтобы после проработки высказанных предложений принять окончательное решение.

Мэр Пензы Андрей Лузгин на планерке 10 декабря заявил, что таких проблемных склонов в городе много, но не на каждом бдительные граждане установили камеры.

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Гость|13.12.2019 10:34|

Решение есть. Повесить знак "кирпич", если кто навернулся - то будет и сам виноват. Чиновники идут получать премию за эффективную работу.

Гость|13.12.2019 10:40|

А что мешает ГИБДД вверху и внизу поставить по камере и контролировать сквозной проезд? Знаки там висят, но дуракам-то закон не писан. Если не понимают знаки, пусть из своего кармана расплачиваются.

Гость|13.12.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

Она пояснила, что перед въездом на опасный участок установлен знак, запрещающий проезд по нему всем, кроме местных жителей, а в аварии попадают в основном те, кто оказался на горе впервые. То есть люди осознанно идут на нарушение ПДД.
Установлен знак "Движение запрещено", если не ошибаюсь, то помимо тех кто там работает и проживает туда могут заезжать на законных основаниях: общественный маршрутной транспорт, авто почтовых и экстренных служб при включенных звуковых и цветовых сигналах, а также машины, которые управляются инвалидами или перевозят таковых.

С этими как быть?

Ждём пока "черный воронок" али скорая с присвистом полетят?

Гость|13.12.2019 11:01|

Вот это по нашему!!! С больной головы на здоровую. Нет, чтобы говорить о чистке и вывозе снега, обработки от наляди и т.д. Решение как всегда будет "запретить". Давайте везде где не чистят дорогм кирпичи вешать. :)

Гость|13.12.2019 11:13|

А что там сделаешь,там люди живую закрывать дорогу не имеют права. Только хорошо чистить и посыпать песком.

Гость|13.12.2019 11:16|

Поменять ландшафт! Причём-вручную!

Гость|13.12.2019 11:19|

Проще повесить знак «неровная дорога», чем сделать ее.

Гость|13.12.2019 11:20|

Поставить наверху лебедку и затаскивать всех снизу, сверху так же по лебедке спускать

Гость|13.12.2019 11:24|

[Гость писал(a):

Поменять ландшафт! Причём-вручную!
Ответственным исполнителем назначить ЛИДИНА!

Гость|13.12.2019 11:28|

Через десять дней участники совещания соберутся вновь, чтобы....ПОВЕСИТЬ ТАМ КИРПИЧ!!!)))

Гость|13.12.2019 11:31|

200 000 тонн песко-соляной смеси туда высыпать и будет порядок.

Гость|13.12.2019 11:34|

Ворота поставьте как в Лосятнике, можно же из Лосятника демонтировать и на Бекешскую гору поставить. Не благодарите за идею,всегда готов помочь бесплатно советом властям.

Гость|13.12.2019 11:34|

До этого ума нехватало или было как вседа " неинтересно". Бастрыкин дал пенка и все зашевелились.

Гость|13.12.2019 11:34|

Губернатору на ВАЗ-2110 там надо проехать за рулём,может тогда чистить и посыпать вовремя начнут)))

Имя: Гость
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