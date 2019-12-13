13.12.2019 | 10:19

В четверг, 12 декабря, представители разных ведомств города и области приняли участие в совещании, посвященном организации движения на улице Бекешской.

На опасном подъеме ежегодно, особенно зимой, происходит большое количество ДТП.

2 декабря ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз. Видеозапись, сделанная местной жительницей, попала на один из федеральных каналов, и на проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю местного управления СКР Дмитрию Матушкину провести процессуальную проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог.

«Участниками совещания были высказаны предложения по решению имеющейся проблемы, в том числе касающиеся изменения направления автомобильного движения, а также профилактики нарушений правил дорожного движения автомобилистами на опасном участке дороги», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она пояснила, что перед въездом на опасный участок установлен знак, запрещающий проезд по нему всем, кроме местных жителей, а в аварии попадают в основном те, кто оказался на горе впервые. То есть люди осознанно идут на нарушение ПДД.

Через десять дней участники совещания соберутся вновь, чтобы после проработки высказанных предложений принять окончательное решение.

Мэр Пензы Андрей Лузгин на планерке 10 декабря заявил, что таких проблемных склонов в городе много, но не на каждом бдительные граждане установили камеры.