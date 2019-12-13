13.12.2019 | 11:04

В воскресенье, 15 декабря, в Пензе пройдет традиционное шествие Дедов Морозов. Оно начнется в 11:30.

Дедушки в сопровождении внучек-Снегурочек пройдут от торгового центра «Высшая лига» по улице Московской до площади имени Ленина.

«В 12:00 состоится церемония открытия новогодней кампании 2019-2020 года и начнет работу домик Деда Мороза», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Деды Морозы пензенской гильдии станут принимать гостей в центре Пензы до 12 января. Посетив волшебный домик, можно будет прочитать стишок и загадать желание.