18.11.2019 | 16:44

Несмотря на то что праздник молодой, возраст Деда Мороза внушительный. Свои секреты ему доверяло не одно поколение мальчишек и девчонок. Исполняя желания детворы, главный новогодний старец и забыл, сколько ему исполняется.

Днем рождения зимнего волшебника считается 18 ноября.

«Дети очень любят дарить подарки, пишут письма с рисунками своими, с разными поделками, игрушками. Помню, я был в мокшанском детском доме, ребята сделали своими руками игрушку и подарили. Это, наверное, был самый ценный и дорогой подарок», - отметил дедушка.

«Пусть он будет такой же счастливый, доброжелательный, дарит детям подарки. Всего ему самого наилучшего», - пожелала горожанка.

«В детстве верил еще как! Родители мне постоянно говорили: «Дедушка Мороз тебе подарки под елочку кладет». Я верил, но один раз застукал родителей за тем, как они мне подарок под елку клали», - поделился молодой человек.

На площади Ленина уже идет монтаж праздничного дерева, в скором времени недалеко от искусственной красавицы появится и резиденция главных новогодних героев. И начнется зимнее волшебство.

«В двадцатых числах декабря каждый день будут принимать Деды Морозы всей нашей пензенской гильдии. И до 12 января каждый сможет посетить домик Деда Мороза, прийти, прочитать стишок, получить конфетку, загадать желание», - сообщил волшебник.

Дед Мороз раскрыл и другие секреты. В центре хореографического искусства ведется прием заявок на новогодний конкурс талантов. Главный приз - телевизор. Именно концерт участников творческого состязания и откроет программу новогодней ночи. Праздник у елки начнется в 23:00 31 декабря.