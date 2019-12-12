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Общество | Прокуратура через суд добивается установки фонарей на М5 под Кузнецком

12.12.2019|17:21
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Кузнецкая прокуратура потребовала от ФКУ «Поволжуправтодор» обеспечить безопасность дорожного движения на 751-759-м километрах федеральной трассы М5. Речь идет об установлении наружного освещения на этом участке.

Прокуратура вместе с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кузнецу проверила 756-й километр автодороги, ставший местом постоянных ДТП. Так, с участием пешеходов здесь произошло три аварии, в том числе и со смертельным исходом.

В августе кузнецкий ОГИБДД внес ФКУ «Поволжуправтодор» представление о приведении этого участка трассы в нормативное состояние, для чего требовалось установить светильники. Однако нарушение так и не было устранено.

«В ходе прокурорской проверки выявлены недостатки в обустройстве объектов улично-дорожной сети. В частности, в зоне пешеходных переходов и остановок общественного транспорта на участках М5: 751-й км 100 м, 752-й км 500 м, 754-й км 600 м, 755-й км и 756-й км 700 м - отсутствует стационарное электрическое освещение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор города обратился в Ленинский районный суд Пензы с заявлением: обязать ФКУ «Поволжуправтодор» оборудовать освещение.

«Иск находится на рассмотрении суда», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|12.12.2019 18:00|

Хоть какое то нужное дело от прокуратуры,ещё бы сделали.

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