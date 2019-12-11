11.12.2019 | 09:22

В пятницу, 13 декабря, Пензенская область присоединится к проведению международной акции «Тест по истории Отечества».

Тест пройдет во всех регионах России и 42 зарубежных странах. Он является составной частью масштабного проекта «Большая история».

Начало акции в 11:00. Знания можно будет проверить на специально организованных площадках и на сайте проекта кдгр.рф.

«Онлайн-тестирование будет доступно в течение всего дня по московскому времени. Участникам предложат ответить на 40 вопросов, которые охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Центральная площадка развернется в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) (Пенза, ул. Пушкина, 137).

Кроме того, жители областного центра смогут принять участие в акции в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (ул. Германа Титова, 28, корп. 2), Пензенском государственном аграрном университее (ул. Ботаническая, 30), школах № 37 (ул. Минская, 6а), № 49 (ул. Кирова, 55Б), № 65/23 (ул. Воронова, 20) и гимназии № 53 (ул. Попова, 14).

«Жители муниципальных районов смогут написать тест на площадках в районных образовательных организациях. Полный перечень мест, где можно будет пройти тестирование, опубликован на сайте кдгр.рф», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.