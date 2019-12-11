11.12.2019 | 10:02

Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные по количеству заболевших геморрагической лихорадкой за 11 месяцев 2019 года.

Всего за этот период специалисты зафиксировали 789 случаев. Мышиную лихорадку регистрировали в Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Колышлейском, Камешкирском, Лопатинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском районах, в Кузнецке и Пензе.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в регионе ситуация с заболеваемостью этой лихорадкой ухудшилась. Так, в ЗАТО Заречный риск заразиться по-прежнему высок, несмотря на наступившие холода и выпавший снег. C начала года там зафиксировано более 40 случаев.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание. Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой (до 85%), при котором пыль, содержащая высохшие выделения грызунов, попадает в организм человека.

Менее часто встречается контактно-бытовой (курение и прием пищи грязными руками или непосредственный контакт со зверьками) и алиментарный (употребление в пищу продуктов питания, которые до этого грызли инфицированные животные, без их термической обработки)», - напомнили в ведомстве.