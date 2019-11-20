20.11.2019 | 18:27

Разворошил мышиное гнездо и слег с геморрагической лихорадкой. Правда, то, что именно эта вирусная инфекция стала причиной недуга, фермер из Городищенского района Александр Чернов понял не сразу.

«Вроде простуда, грипп. Ломает туда-сюда, а потом все хуже и хуже, улучшения нет. Кашля нет, насморка нет, а температура под 40», - рассказал он.

«На что нужно обратить внимание - это на отсутствие катаральных явлений, как говорят. Нет признаков простуды. Вот когда их нет, а температура высокая, нужно срочно обращаться за медицинской помощью, поскольку больной геморрагической лихорадкой - это всегда стационарный больной», - пояснила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Под присмотром врачей центра находится 61 пациент с мышиной лихорадкой, трое из них в реанимации. Как правило, весной и осенью наблюдается подъем заболеваемости.

«В этом году мы видим ухудшение эпидемиологической ситуации по ГЛПС, активацию природных очагов и соответственно рост заболеваемости. На данный момент всего по области зарегистрировано 660 случаев ГЛПС», - сообщила Джамиля Курмаева.

По данным докторов, 60% пациентов - это жители областного центра. Также высокий уровень заболеваемости в Сердобском, Лопатинском, Городищенском районах.

«В деревнях все мыши с полей, с лесов, все в дома, в сараи, в гаражи... И так по двору. Я их раньше подтравливал, а сейчас овец завел и боюсь овец потравить, потому так много их у меня развелось», - поделился Александр.

«Олимпийскую аллею обработали, по заявке жителей - улицу Сухумскую», - отметил врач- эпидемиолог отдела дезинфекции областного центра спецвидов медпомощи Виктор Мещеряков.

Медики говорят, самое печальное, что никто не застрахован от заболевания, вакцины не существует. В этом году на территории области скончался один человек, заразившийся мышиной лихорадкой.