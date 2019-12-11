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Общество | В Пензенской области хотят запретить выпас скота у железной дороги

11.12.2019|12:29
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В понедельник, 9 декабря, на совещании по развитию железнодорожной отрасли, состоявшемся в правительстве Пензенской области, обсуждалась тема безопасности на объектах транспорта.

В регионе с начала 2019 года в зоне движения поездов было травмировано 9 граждан, в том числе несовершеннолетний. Один человек погиб.

Участники встречи рассмотрели возможность обустройства безопасных, соответствующих требованиям пешеходных переходов через железнодорожные пути в черте Пензы.

Кроме того, по итогам заседания было решено направить в Законодательное собрание Пензенской области предложение о привлечении к ответственности лиц, ответственных за выпас скота вблизи объектов железнодорожного транспорта. Сумма штрафов пока не обозначена, лишь предлагается разработать законопроект.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в Пензенском ЛО МВД России на транспорте, эта инициатива связана с гибелью животных под колесами поезда.

Так, 29 июня на перегоне Канаевка - Шнаево Городищенского района поезд Томск - Анапа на полном ходу наехал на стадо коров. 14 животных погибли. Поезд задержался в пути. Состав с пассажирами после столкновения с коровами мог сойти с рельсов, и жертв среди людей было бы не избежать. Именно тогда отмечалось, что нахождение скота вблизи железной дороги никак не регламентировано.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.12.2019 12:58|

И что теперь мордве к железной дороге совсем подходить нельзя? Наконец то.

Гость|11.12.2019 13:09|

Может и у дорог и трасс ? То молочко то со свинцом получается !

Имя: Гость
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